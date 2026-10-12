قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا حدث أثناء اقتحام مبنى أمن الدولة؟.. وزير الداخلية الأسبق يكشف المستندات التى استولي عليها الاخوان
نذير بو علي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا بالدوري
دوري أبطال آسيا للنخبة| النصر يبحث عن النقاط الثلاث من بوابة نيفتشي
تشكيل هجومي لـ سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري
وزير الداخلية الأسبق: «مرسي طلب يعين صديقه مدير أمن الشرقية»
غباء الاخوان وسبب خسارة أحمد شفيق.. وزير الداخلية الأسبق يروي أسرار انتخابات الرئاسة 2012
قولتله «مش هشيل حد».. وزير الداخلية الأسبق: دخلت في موال مع محمد مرسي بسبب حركة الشرطة
تحديد موعد النطق بالحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة»
برشلونة يعلن قائمته لمباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية 2026.. الـ100 ألف جنيه هتكسب كام؟
إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب
رئيس الوزراء البريطاني يتهم الحرس الثوري بالوقوف وراء حادثة قاعدة فيرفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية جلسة" ضمن منتدى مصر 2026

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
أ ش أ

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن جلسة "منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" بمنتدى مصر 2026 ستناقش سبل تعزيز كفاءة وفاعلية الانتقال من الدعم السلعي العيني إلى الدعم السلعي النقدي، مع ربط قيمة الدعم بتطورات الأسعار ومعدلات التضخم من أجل الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة؛ بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة "منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"، وذلك خلال متابعة التحضيرات الجارية لـ"منتدى مصر 2026" المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و علي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.

وأضاف مدبولي "أن هذه هي الورشة الثانية التي نستعرض فيها محاور الجلسة المخصصة لمناقشة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية، المقرر تنظيمها بمنتدى مصر 2026، والتي سنتناول فيها جهود الدولة في دعم مختلف شرائح وفئات المجتمع الأكثر احتياجا وفئات محدودي الدخل".

وشدد على أن الهدف من هذه المناقشات المستفيضة الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العام حول هذا الملف المهم والمرتبط بشكل أساسي بحياته اليومية، موضحا أننا ملتزمون بنهج المكاشفة والمصارحة، وسنطرح جميع التحديات التي واجهت الدولة فيما يخص هذا الملف خلال الفترة الماضية، كما سنطرح للنقاش مستهدفاتنا للمرحلة القادمة، لنصل معا بمخرجات تستفيد منها الحكومة عند اتخاذ أي قرار يخص هذا الملف المهم، فهدفنا في نهاية الأمر العمل دوما على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، بما ينعكس على جودة حياته ومعيشته.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

ترشيحاتنا

شراء سيارة جديدة

أمين الإفتاء: تمويل البنوك لشراء الشقق والسيارات ليس من الربا بشرط واحد

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: جهود الدولة في تقليل كثافة الفصول خطوة مهمة لبناء الإنسان

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: لا تتركوا أبناءكم فريسة لشبهات التيارات المتطرفة

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد