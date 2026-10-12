ياسر إبراهيم يغيب عن رحلة الأهلي لـ أوغندا بسبب الإصابة والإيقاف

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن غياب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن بعثة الفريق المتجهة إلى أوغندا، استعدادًا لخوض المواجهة المقبلة أمام فريق كيتارا، بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة، إلى جانب تعرضه للإيقاف لمدة مباراتين.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 17 أكتوبر 2026، على ملعب هويما سيتي في أوغندا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ياسر إبراهيم يغيب عن رحلة الأهلي

وأكد المصدر أن الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة استقر على عدم اصطحاب المدافع الدولي ضمن بعثة الأهلي، في ظل عدم جاهزيته الطبية، وعدم حصوله على الضوء الأخضر للعودة إلى المشاركة في المباريات حتى الآن.

وكان ياسر إبراهيم قد خرج من حسابات عموتة خلال مواجهة القمة أمام الزمالك، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز؛ بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب.

وتعرض مدافع الأهلي لجزع في الرباط الداخلي للكاحل، بالإضافة إلى تمزق في الرباط الخارجي، وهو ما تسبب في ابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، وخضوعه لبرنامج تأهيلي من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية.

وأشار المصدر إلى أن الإيقاف لمدة مباراتين يمثل سببًا إضافيًا لغياب اللاعب عن حسابات الفريق، في الوقت الذي يواصل فيه الجهاز الفني تجهيز العناصر المتاحة لتعويض غيابه خلال الاستحقاقات المقبلة.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تجهيز البدائل الدفاعية المناسبة قبل المواجهة المقبلة في أوغندا، في ظل سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية على المستويين المحلي والقاري.