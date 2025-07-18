انفجار خط مياه رئيسي في تلا بالمنوفية

شهد مركز تلا في محافظة المنوفية اليوم انفجار خط مياه ٤٥٠ مم مغذي للوحدة المحلية ببابل بقرية زنارة بمركز ومدينة تلا.

وانتقلت سهام الخياط نائب رئيس مركز ومدينة تلا بعد حدوث تسريب وانفجار بخط مياه قطر ٤٥٠ مم بالطريق الرئيسى طنطا شبين بقرية زنارة مما يؤثر بانقطاع المياه عن مناطق بالوحدة المحلية والوحدات المجاورة والتشديد على سبل الأمان وعدم تعطيل سير الحركة المرورية.

كما تواجدت ماجدة أبو زينه سكرتير الوحدة المحلية ببابل ومسئولى ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتلا واصدار رئيس المركز تعليماته بضروره قيام الشركة بدفع فريق عمل متكامل من الخط الساخن وادارة الفرع لمتابعة الموقف ومباشرة أعمال الاصلاح .

وتم الدفع بسيارات شفط مياه والبدء في اعمال الحفر والاصلاح وذلك بوجود فريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع .

ومن جانبها طالبت الخياط نائب رئيس مركز ومدينة تلا من فريق العمل بادارة الفرع وادارات الشركة المختلفة والذين تكبدوا مشاق العمل للانتهاء من عملية اصلاح الانفجار علي اكمل وجه واكدت علي تحقيق اهداف الشركة في سرعة الاستجابة والتواصل مع المواطنين لإزالة أسباب أي شكاوي قد تؤثر علي مدي تقديم الخدمات المتاحة لهم..

