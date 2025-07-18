قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة: قيد الأجانب تحت السن يبدأ من مواليد 2005
أحمد سنجاب: القوات الدولية تساهم في دعم المجتمعات المحلية بالتعاون مع الجيش اللبناني
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ
نط من الرابع.. عامل ينهي حياته لمعاناته من اكتئاب في حدائق أكتوبر
أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم
الداخلية السورية تنفي الأخبار المتداولة بشأن دخول قواتها إلى السويداء
أمن الغربية يفحص فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع قرية محلة مرحوم في طنطا
وزير المالية: مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة
لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار
طرح جديد من الإسكان الأخضر.. ما شروط التقديم وأسعار الشقق؟
أمين المجلس الأعلى للثقافة: نسعى لتحقيق العدالة الثقافية في ربوع الوطن
طفل من المنوفية أبكى الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انفجار خط مياه رئيسي في تلا بالمنوفية

انفجار خط مياه في المنوفية
انفجار خط مياه في المنوفية
مروة فاضل

شهد مركز تلا في محافظة المنوفية اليوم انفجار خط مياه ٤٥٠ مم مغذي للوحدة المحلية ببابل بقرية زنارة بمركز ومدينة تلا.

وانتقلت سهام الخياط نائب رئيس مركز ومدينة تلا بعد حدوث تسريب وانفجار بخط مياه قطر ٤٥٠ مم بالطريق الرئيسى طنطا شبين بقرية زنارة مما يؤثر بانقطاع المياه عن مناطق بالوحدة المحلية والوحدات المجاورة والتشديد على سبل الأمان وعدم تعطيل سير الحركة المرورية.

كما تواجدت ماجدة أبو زينه سكرتير الوحدة المحلية  ببابل ومسئولى ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتلا  واصدار  رئيس المركز تعليماته بضروره قيام الشركة بدفع فريق عمل متكامل من الخط الساخن وادارة الفرع لمتابعة الموقف ومباشرة أعمال الاصلاح .

وتم الدفع بسيارات شفط مياه والبدء في اعمال الحفر والاصلاح وذلك بوجود فريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع .

ومن جانبها طالبت الخياط نائب رئيس مركز ومدينة تلا من فريق العمل بادارة الفرع وادارات الشركة المختلفة والذين تكبدوا مشاق العمل للانتهاء من عملية اصلاح الانفجار علي اكمل وجه واكدت علي تحقيق اهداف الشركة في سرعة الاستجابة والتواصل مع المواطنين لإزالة أسباب أي شكاوي قد تؤثر علي مدي تقديم الخدمات المتاحة لهم..

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تلا خط مياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

الإعلامي الراحل

وفاة الإعلامي أشرف منير صبري.. نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق

صلاة الجمعة

ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يعلن رحيل لاعبه لـ كومو الإيطالي

الزمالك

الزمالك يلتقي مع رع وديا اليوم استعدادا للموسم الجديد

مانشستر سيتي

الأسود الكامل.. مانشستر سيتي يعلن عن قميصه الثاني

بالصور

لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار

سيارة فاخرة
سيارة فاخرة
سيارة فاخرة

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

ما هو المرض الذي أصاب دونالد ترامب؟.. الأعراض والأسباب

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد