مصرع عامل سقط من أعلي سقالة في المنوفية وإصابة شقيقه ونجل عمتهم

لقي عامل محارة مصرعه وأصيب شقيقه ونجل عمتهم إثر سقوطهم من أعلي سقالة أثناء عملهم بقرية ميت أبو الكوم بمركز تلا.
تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع وإصابة 3 شباب أثناء عملهم علي سقالة بقرية ميت أبو الكوم.
بالانتقال تبين مصرع الشاب مصطفي الشاذلي وإصابة شقيقه أحمد ونجل عمتهم أحمد إبراهيم.
وتبين أنه أثناء عمل الثلاثة في مدرسة عاطف السادات بقرية ميت ابو الكوم سقطوا من أعلي السقالة أثناء العمل وبنقلهم الي المستشفي تبين وفاة أحدهم وإصابة الآخرين.
فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.