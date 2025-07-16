محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية عاجلة وكرسى متحرك لحالة إنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستهل محافظ المنوفية لقائه بصرف مساعدة مالية عاجلة وكرسي متحرك لحالة إنسانية من ناحية ميت عافية بشبين الكوم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، كما وجه المحافظ مدير مديرية القوى العاملة بضرورة توفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لشاب تعرض لحادث مراعاة لظروفه الصحية .

وخلال اللقاء ، كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص عدد من الشكاوى والنزول الميداني و المعاينة على الطبيعة أحدهما شكوى لمواطن من ناحية طه شبرا بقويسنا يتضرر من أحد جيرانه لقيامه بعمل بدروم أمام مدخل منزله مما يعوق المرور أمام منزله ، وشكوى لمواطنة من ناحية ميت سراج بقويسنا تتضرر من جيرانها لوجود حظيرة بجوار منزلها يصدر عنها روائح كريهة مما يضر بصحة المواطنين ،وكذا شكوى لمواطن من ناحية منوف يتضرر من الإدارة الزراعية لقيامها بإستصدار محضر تبوير ووجود مخالفات والعرض عليه.

كما كلف محافظ المنوفية مدير مديرية الزراعة لفحص شكوى مواطن من ناحية كفر جنزور بتلا يتضرر من أحد جيرانه لوجود عشش وبناء مخالف على سكة مياه خاصه بأرض تابعة له مما للفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

وقد أكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.