قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.. ردده بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
بشراكة مع المعهد الدولي.. مصر تدشّن أول أكاديمية معتمدة في تكنولوجيا اللحام
بين الدمار والمفاوضات| خطة إسرائيلية لحصار سكان غزة تثير القلق الإقليمي.. وخبير يوضح
اتفاق بين الشركة المتحدة ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد
تبادل اتهامات بالسرقة ثم تنازل.. تصالح ابنة ربيع ياسين وطليقها أمام النيابة
فرصة العمر| وظائف برواتب 40 ألف جنيه شهريًا.. قدم الآن للعمل بالخارج
إيصال متداول بزيادة الملاك للإيجار القديم 250 جنيه.. ورئيس إسكان النواب يرد
مدبولي يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية في تنفيذ مختلف المشروعات
قصف إسرائيلي يستهدف مقر هيئة الأركان السورية بدمشق وسماع دوي انفجارات
تطبيق الحد الأدنى للأجور.. إعرف راتبك بعد صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انفجار خط مياه رئيسي بمركز تلا بالمنوفية

انفجار خط مياه في المنوفية
انفجار خط مياه في المنوفية
مروة فاضل

شهد مركز تلا في محافظة المنوفية، انفجار خط مياه البحاري ١٢ بوصه المغذي لدراجيل والعابر من عزبه قاسم بطوخ دلكة.

وانتقل وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة تلا بمتابعة انفجار خط مياه البحاري ١٢ بوصة المغذي لدراجيل والعابر من عزبة قاسم بطوخ دلكة.

قام رئيس مركز ومدينه تلا بإستدعاء مسئولي شركة المياه بتلا وطوخ وتبين أن الخط يخص قرية دراجيل التابعه لمركز الشهداء .

وتم إبلاغ رئيس فرع الشهداء لعمل اللازم وإصلاح العطل، مما أدى ألى ضخ كميات كبيرة من المياه، حيث كلف رئيس المدينة وابلاغ مدير عام فرع ومتابعة مسئولى شركة المياه بتلا للتنسيق وسرعة عمل اللازم.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية انفجار خط مياه تلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

رودريجو

ليفربول يستهدف نجم ريال مدريد لتعويض جوتا

هشام نصر

هشام نصر يتفقد سير العمل بفرع أكتوبر.. وبدء تشييد ملاعب كرة القدم

لويس دياز

لويس دياز يصدم ليفربول برغبته في الرحيل

بالصور

إغلاق جديد في مصنع شاحنات جنرال موتورز يثير الجدل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نجل المخرج عمرو عابدين يتعرض لحادث سير .. تفاصيل

سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين

خلل أمني قاتل يضرب سيارات رينج روفر الفاخرة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد