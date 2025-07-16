انفجار خط مياه رئيسي بمركز تلا بالمنوفية

شهد مركز تلا في محافظة المنوفية، انفجار خط مياه البحاري ١٢ بوصه المغذي لدراجيل والعابر من عزبه قاسم بطوخ دلكة.

وانتقل وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة تلا بمتابعة انفجار خط مياه البحاري ١٢ بوصة المغذي لدراجيل والعابر من عزبة قاسم بطوخ دلكة.

قام رئيس مركز ومدينه تلا بإستدعاء مسئولي شركة المياه بتلا وطوخ وتبين أن الخط يخص قرية دراجيل التابعه لمركز الشهداء .

وتم إبلاغ رئيس فرع الشهداء لعمل اللازم وإصلاح العطل، مما أدى ألى ضخ كميات كبيرة من المياه، حيث كلف رئيس المدينة وابلاغ مدير عام فرع ومتابعة مسئولى شركة المياه بتلا للتنسيق وسرعة عمل اللازم.