الضفادع البشرية تواصل البحث.. لغز يحيط بسقوط طالبة في النيل بالعجوزة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة سقوط طالبة تبلغ من العمر 25 عامًا في مياه نهر النيل بمنطقة العجوزة، وسط جهود مكثفة لقوات الضفادع البشرية للبحث عن جثمانها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، كما أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لكشف حقيقة سقوط الطالبة في مياه النيل، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود حالة غرق في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين سقوط طالبة تبلغ من العمر 25 عامًا في مياه النيل، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري أعمال البحث عن جثمانها وانتشاله.