مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شاب مصرعه في حادث علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وأصيب آخر وتم نقلهم إلي مستشفي بركة السبع.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع شاب وإصابة آخر في حادث علي طريق القاهرة الإسكندرية.

وبالانتقال تبين مصرع احمد ابراهيم من قرية الشهيد فكري في حادث تصادم.

واكد أهل القرية، أن الشاب أحمد إبراهيم نزل من دولة الإمارات من أجل عقد قرانه حيث كان يستعد للزواج بعد شهرين.

واضافوا أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة وكان عائل أسرته الوحيد بعد وفاة والده.

فيما تم التصريح بدفن الجثمان وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.