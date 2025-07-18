طفل من المنوفية أبكى الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن طفل من قرية دكما من محافظة المنوفية باكيا أعلي الطريق الدائري أمام منطقة أم بيومي.

وتعود الصورة إلى طفل يبلغ من العمر 11 عاما كان بصحبة والده وتوفي والده في حادث علي الطريق الإقليمي وجلس الطفل باكيا.

فيما التقطت صورة للطفل والدموع في عينيه بحثا عن أسرة الطفل الذي توفي عائلها وظل الطفل يبكي والده لحين وصول أسرته.

وقال أحد أفراد الأسرة، إنهم من قرية دكما وإن الطفل كان بصحبة والده عبد الصادق محمد الأشموني في مشوار خارج المنوفية وفجأة وقع حادث وتوفي والد الطفل علي الطريق الدائري بينما ظل نجله يبكي والده وحيدا.

وأضاف أنه فور علم الأسرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك توجه عدد من أفراد الأسرة لمعرفة ما حدث حيث تم اصطحاب الجثمان إلى القرية لدفنه في مقابر الأسرة وإحضار الطفل الذي أصابته الصدمة حزنا على فراق والده.