قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية الأسبق يكشف تفاصيل لقاءات العناصر السلفية بـ محمد مرسي بقصر الاتحادية
إسرائيل.. قتيل و19 مصابا بعضهم بحالة خطرة جراء انفجار قرب الحدود اللبنانية
موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. التوقيت المتوقع وإمساكية الصلاة ومواعيد السحور والإفطار
هيكلة شاملة وأولويات تشريعية ورقابية.. برلمانية الجبهة الوطنية تبدأ مرحلة جديدة بقيادة أبو العينين
وزير الداخلية الأسبق: مرسي طلب الانسحاب من الحكم.. وخيرت الشاطر هدده بالقتل
يقترب من 53 جنيها..ارتفاع الدولار اليوم في ختام التعاملات
بسبب شادية.. تعديلات على بوستر مهرجان القاهرة السينمائي.. خاص
مصر تعرض فرص الاستثمار السياحي على كبرى شركات الضيافة والسياحة التايلاندية
أبو العينين أمام برلمانية الجبهة الوطنية: المواطن على رأس أولوياتنا.. ونعمل لتقديم أداء تشريعي ورقابي مؤثر
قناة السويس تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية.. تفاصيل
أبو العينين: حزب الجبهة الوطنية يستهدف تقديم نموذجا برلمانيا قويا وفاعلا
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان عملوا خروقات كتير في انتخابات 2012 ومنعوا المسيحيين من التصويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راندا البحيري: عشت 7 سنين مع آلام المرض ووزني زاد

راندا البحيري
راندا البحيري
أحمد البهى

كشفت الفنانة راندا البحيري عن تفاصيل معاناتها مع مرض بطانة الرحم المهاجرة، وذلك في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، تحدثت خلاله عن رحلة طويلة من الألم والعلاج، استمرت نحو 7 سنوات.

وقالت راندا البحيري: «إلى كل مريضة بطانة رحم مهاجرة، قلبي معاكي، حاسة بيكي، أنا عديت بكل اللي عديتي بيه، وإن شاء الله هنقل لكم تجربتي. وإن شاء الله محدش يشوف حاجة وحشة أبدًا، ده مرض أنا عمري ما أتمناه أقسَم بالله لعدوي، ده لو كان عندي عدو. ولا عمري كنت أتخيل إن فيه حاجة أصعب من المرض الخبيث، لكن طلع فيه، لأن الـbehavior بتاعه فعلًا أصعب منه.. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله».

وأضافت: «أنا بعاني من المرض ده بقالي يمكن 7 سنين تقريبًا، 7 سنين عايشة مع الألم، و7 سنين عايشة مع المسكنات والحقن والمستشفيات. كنت يوميًا بعيط من الوجع، وكنت يوميًا باخد من حقنة لـ3 حقن، وأنام بقية اليوم».

وتابعت: «كنت بتحارب من أشخاص في نفس وقت مرضي، وكنت مضطرة أرد عليهم وأقف قصادهم بأي شكل، علشان الحياة لازم تكمل. كنت بصرف على بيتي وعلى بيوت تانية، وكنت مضطرة وأنا عيانة بمرض خطير إني أقف على رجلي وأشتغل، حتى لو مش شايفني بعمل مسلسلات وأفلام جديدة كتير، إنما أنا عندي شغل تاني بعمله».

واستكملت الفنانة حديثها قائلة: «المرض ده قرر يوقفلي حياتي، وأنا بفضل الله رفضت إن حياتي تقف، وجيت على نفسي وكملتها».

وأشارت راندا البحيري إلى تأثير الأدوية التي كانت تتناولها على وزنها، قائلة: «الأدوية اللي كنت باخدها خنتني جامد، وفي فترة من الفترات كنتوا كلكم بتتنمروا عليَّ. كنت باخد الكلام ده وأسكت، وأقول الحمد لله، كل شتيمة وكل لجنة وكل كومنت سيئ هاخد من حسناته، وهيمسح من سيئاتي».

وأضافت: «أخيرًا، علشان مطولش، ولسه هحكيلكم أكتر إن شاء الله، أنا أهم حاجة عندي إني أنحني شكرًا للدكاترة المصريين والقطاع الطبي في مصر».

وتابعت: «شهور طويلة وأنا معاكم هنا وبعاني، ومكنتش بتكلم، علشان كل واحد فيه اللي مكفيه، وأنا دايمًا بظهر الجانب اللطيف واللي فيه entertaining علشان الناس تتبسط، أو اللي فيه وعي لو عندي حاجة عايزة أوصلها».

وأكدت أن حديثها عن مرضها هذه المرة ليس بهدف استعراض ما مرت به، موضحة: «المرة دي كمان أنا مقولتش ده من باب إني أوريكم أنا مريت بإيه، لا والله والله. أنا بقوله لكل مريضة بطانة رحم مهاجرة: أنا زيك، شوفت اللي شوفتيه ويمكن أكتر، حاسة بيكي وبكل حاجة حصلتلك، وعارفة إنك لفّيتي على دكاترة العالم كله علشان ده مرض محدش كان لاقيله علاج، ولا كان حد فاهمه».

واختتمت راندا البحيري حديثها بالتأكيد على استعدادها لمساعدة كل من ترغب في معرفة المزيد عن تجربتها مع المرض، قائلة إنها موجودة للإجابة عن أي استفسارات تتعلق برحلتها ومعاناتها مع بطانة الرحم المهاجرة.


 

الفنانة راندا البحيري راندا البحيري مع مرض بطانة الرحم المهاجرة بطانة الرحم المهاجرة فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك واللهلي

محمد إبراهيم: سعيد بالخسارة أمام الأهلي.. والزمالك يستحق ركلتي جزاء

ترشيحاتنا

ليتكسير

الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وروما في دوري الأبطال

كايد

فحص طبي وأشعة لــ آدم كايد قبل مواجهة الزمالك والجيش الرواندي

كورتوا

ريال مدريد يؤمن مستقبل كورتوا في البرنابيو بعقد جديد

بالصور

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

البطاطا الحلوة.. فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد