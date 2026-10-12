بحضور أشرف زكي ونجوم الفن.. إلهام شاهين توثق زيارة وزير التضامن الاجتماعي لدار كبار الفنانين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها تفاصيل زيارة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلي دار كبار الفنانين، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعدد كبير من نجوم الفن في أجواء مبهجة وعامرة بالود والمحبة لمسيرة رواد الفن المصري.

ونشرت إلهام شاهين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً من الزيارة وعلقت عليها شكراً معالي وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي الصديقة العزيزة علي هذه الزيارة دار كبار الفنانين .

وأضافت إلهام :"فقد التقيت بالفنان الرائع نبيل نور الدين في أجمل أعمالي الفنية في مسلسل قصة الأمس، والتقيت بالفنان الجميل محي إسماعيل في الفيلم السينمائي تحقيق عندما كنت طالبة في السنة الأولى بأكاديمية الفنون".

واختتمت : محبتي واحترامي لكل زملائي زميلاتي بدار كبار الفنانين وربنا يجمعنا دائماً علي كل خير.