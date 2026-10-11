بفستان أنيق... إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالتها | شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

علقت إلهام شاهين على الصور قائلة:"و من الساحل إلى ضفاف النيل العظيم مع أجمل صحبة .. مصر 🇪🇬 جمالها ساحر .. و الخريف على النيل رائع."

إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة كشفت عن رشاقها وخسارة وزنها، حيث ظهرت مرتدية فستان متوسط الطول وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالألوان المتداخلة التي جمعت بين الأزرق و الأبيض و البرتقالي.

انتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.



