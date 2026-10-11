قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشأن مطار جدة والدمام.. السفارة الأمريكية بالسعودية تصدر تحذيرات عاجلة لموظفيها
فرج عامر: أتمنى أن تكون قمة الأهلي والزمالك مباراة كرة قدم بعيدًا عن تصيد الأخطاء
هل تتغير شرائح الكهرباء؟.. الحكومة تدرس تخفيف الأعباء عن المواطنين
وليد جاب الله: تحويلات المصريين بالخارج سجلت 47.3 مليار دولار خلال 2025 /2026 | فيديو
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا
عموتة يفاضل بين توفيق محمد وكريم فؤاد قبل قمة الزمالك
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري .. والقناة الناقلة
خبير شؤون آسيوية: جولة الرئيس السيسي تفتح آفاقًا لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11-10-2026
تصعيد جديد في خليج عمان.. أمريكا تضرب سفينة شحن حاولت كسر الحصار البحري على إيران
فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين
اليوم.. انطلاق اختبارات اختيار أئمة القبلة بالجامع الأزهر استعدادا لشهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مايا دياب بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.. جمبسوت مخملي وبالطو وردي بالشراشيب

مايا دياب
مايا دياب
ريهام قدري

خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في مدينة عشق آباد، عاصمة تركمانستان، حيث ظهرت بإطلالة لافتة جمعت بين الجرأة والأناقة، في اختيار يعكس أسلوبها المعروف في تنسيق الأزياء غير التقليدية، وحرصها الدائم على الظهور بإطلالات مميزة على المسرح.

واختارت مايا دياب ملابس تجمع بين الطابع العملي والفخامة، بما يسمح لها بالحركة بحرية خلال تقديم فقرات الحفل والتفاعل مع الجمهور، دون التخلي عن لمستها الخاصة في عالم الموضة، التي تعتمد غالبًا على القصات الجريئة والألوان اللافتة والتفاصيل التي تمنح الإطلالة طابعًا استثنائيًا.

تفاصيل إطلالة مايا دياب في تركمانستان

ظهرت مايا دياب بجمبسوت مصنوع من القطيفة، جاء بقصة ضيقة تبرز رشاقتها وتحدد قوامها، مع رقبة طويلة تضفي على التصميم طابعًا أنيقًا ومميزًا. وجاء اختيار الخامة المخملية ليمنح الإطلالة لمسة من الفخامة، خاصة مع طبيعة الأزياء المسرحية التي تتطلب الجمع بين المظهر الجذاب والراحة أثناء الحركة.

ونسقت الفنانة اللبنانية الجمبسوت مع بالطو من القطيفة باللون الوردي الفاقع، ليشكل قطعة أساسية في إطلالتها، ويضيف جرأة واضحة إلى تنسيق الملابس، بفضل لونه القوي الذي يلفت الأنظار ويمنح الظهور على المسرح حضورًا بصريًا مميزًا.

ولم يقتصر تميز البالطو على لونه، بل تضمن تفاصيل لافتة، من بينها الشراشيب التي تنتهي بها أطرافه، إلى جانب تطريزات مستوحاة من الزي التركمانستاني، في لمسة تجمع بين أسلوب مايا دياب العصري والهوية التراثية للبلد الذي استضاف الحفل.

مايا دياب تجمع بين الموضة والتراث

عكست الإطلالة اهتمامًا بالتفاصيل، من خلال المزج بين القطيفة ذات المظهر الفخم واللون الوردي الجريء، إلى جانب التطريزات المستوحاة من التراث المحلي، وهو ما منح الملابس طابعًا مختلفًا عن الإطلالات المسرحية التقليدية.

كما ساعدت قصة الجمبسوت الضيقة في تحقيق مظهر متناسق، بينما أضاف البالطو الواسع نسبيًا وتفاصيل الشراشيب حركة إلى التصميم، لتبدو الإطلالة مناسبة للأجواء الاستعراضية التي تتطلب ملابس تسمح بحرية الحركة وتمنح الفنانة حضورًا لافتًا أمام الجمهور.

وتشتهر مايا دياب باختياراتها الجريئة في عالم الموضة، إذ تميل إلى تجربة القصات غير التقليدية والألوان القوية والتصميمات التي تجمع بين الأنوثة والطابع العصري، وهو ما يجعل إطلالاتها محل اهتمام متابعي الموضة والجمهور في كل ظهور فني جديد.

وجاء ظهورها في عشق آباد ليضيف إطلالة جديدة إلى اختياراتها المسرحية، مع اعتمادها على تنسيق يجمع بين الراحة والأناقة، ويستفيد من التفاصيل المستوحاة من الثقافة المحلية لإضفاء طابع خاص على ملابس الحفل.

مايا دياب ملابس مايا دياب إطلالة مايا دياب اللبنانية مايا دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

ترشيحاتنا

المتهم

معاه حشيش .. تفاصيل حبس صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة عبر صفحته

صورة أرشيفية

ضبط 900 كيلو مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع بالغربية

المتهم

ضبط طالب بتهمة التعدي على طفلين بالضرب وإصابة أحدهما بقطعة زجاج في كفر الشيخ

بالصور

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد