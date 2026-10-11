مايا دياب بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.. جمبسوت مخملي وبالطو وردي بالشراشيب

خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في مدينة عشق آباد، عاصمة تركمانستان، حيث ظهرت بإطلالة لافتة جمعت بين الجرأة والأناقة، في اختيار يعكس أسلوبها المعروف في تنسيق الأزياء غير التقليدية، وحرصها الدائم على الظهور بإطلالات مميزة على المسرح.

واختارت مايا دياب ملابس تجمع بين الطابع العملي والفخامة، بما يسمح لها بالحركة بحرية خلال تقديم فقرات الحفل والتفاعل مع الجمهور، دون التخلي عن لمستها الخاصة في عالم الموضة، التي تعتمد غالبًا على القصات الجريئة والألوان اللافتة والتفاصيل التي تمنح الإطلالة طابعًا استثنائيًا.

تفاصيل إطلالة مايا دياب في تركمانستان

ظهرت مايا دياب بجمبسوت مصنوع من القطيفة، جاء بقصة ضيقة تبرز رشاقتها وتحدد قوامها، مع رقبة طويلة تضفي على التصميم طابعًا أنيقًا ومميزًا. وجاء اختيار الخامة المخملية ليمنح الإطلالة لمسة من الفخامة، خاصة مع طبيعة الأزياء المسرحية التي تتطلب الجمع بين المظهر الجذاب والراحة أثناء الحركة.

ونسقت الفنانة اللبنانية الجمبسوت مع بالطو من القطيفة باللون الوردي الفاقع، ليشكل قطعة أساسية في إطلالتها، ويضيف جرأة واضحة إلى تنسيق الملابس، بفضل لونه القوي الذي يلفت الأنظار ويمنح الظهور على المسرح حضورًا بصريًا مميزًا.

ولم يقتصر تميز البالطو على لونه، بل تضمن تفاصيل لافتة، من بينها الشراشيب التي تنتهي بها أطرافه، إلى جانب تطريزات مستوحاة من الزي التركمانستاني، في لمسة تجمع بين أسلوب مايا دياب العصري والهوية التراثية للبلد الذي استضاف الحفل.

مايا دياب تجمع بين الموضة والتراث

عكست الإطلالة اهتمامًا بالتفاصيل، من خلال المزج بين القطيفة ذات المظهر الفخم واللون الوردي الجريء، إلى جانب التطريزات المستوحاة من التراث المحلي، وهو ما منح الملابس طابعًا مختلفًا عن الإطلالات المسرحية التقليدية.

كما ساعدت قصة الجمبسوت الضيقة في تحقيق مظهر متناسق، بينما أضاف البالطو الواسع نسبيًا وتفاصيل الشراشيب حركة إلى التصميم، لتبدو الإطلالة مناسبة للأجواء الاستعراضية التي تتطلب ملابس تسمح بحرية الحركة وتمنح الفنانة حضورًا لافتًا أمام الجمهور.

وتشتهر مايا دياب باختياراتها الجريئة في عالم الموضة، إذ تميل إلى تجربة القصات غير التقليدية والألوان القوية والتصميمات التي تجمع بين الأنوثة والطابع العصري، وهو ما يجعل إطلالاتها محل اهتمام متابعي الموضة والجمهور في كل ظهور فني جديد.

وجاء ظهورها في عشق آباد ليضيف إطلالة جديدة إلى اختياراتها المسرحية، مع اعتمادها على تنسيق يجمع بين الراحة والأناقة، ويستفيد من التفاصيل المستوحاة من الثقافة المحلية لإضفاء طابع خاص على ملابس الحفل.