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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أظهر بشخصيتي.. اللواء وليد السيسي يكشف تفاصيل مشاركته فى سلطان الديب.. خاص

وليد السيسي
وليد السيسي
أحمد إبراهيم

كشف اللواء وليد السيسي عن تفاصيل مشاركته في مسلسل “سلطان الديب” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي حيث من المقرر أن يشارك فى رمضان المقبل. 

وقال وليد السيسي فى تصريح لصدى البلد: مشاركتي فى مسلسل “سلطان الديب” لا تتعدي مشهدين حيث أظهر بشخصيتي الحقيقية كمدير لمكافحة المخدرات. 

وأضاف وليد السيسي : مشاركتي فى المسلسل لا يعني احتراف التمثيل او اكتشاف موهبة التمثيل بداخلي. 

تفاصيل مسلسل سلطان الديب

روج الفنان أحمد العوضي لمسلسله الجديد «سلطان الديب»، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر أحمد العوضي صورة تحمل اسم المسلسل، وكتب عليها: «سلطان الديب.. رمضان 2027 بعون الله»، في إشارة إلى استعداده للمنافسة في الموسم الدرامي المقبل.

ويأتي مسلسل «سلطان الديب» ضمن الأعمال التي يستعد أحمد العوضي لتقديمها خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من جمهوره لمعرفة تفاصيل العمل والشخصيات التي يشارك بها، إلى جانب فريق العمل المقرر مشاركته في المسلسل.

آخر أعمال أحمد العوضي السينمائية

وعلى الجانب السينمائي، يُعرض حاليًا للفنان أحمد العوضي في دور العرض فيلم «شمشون ودليلة»، والذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة مي عمر، وأحمد عصام السيد، وعصام السقا، وخالد الصاوي.

فيلم «شمشون ودليلة» من تأليف محمود حمدان، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج رؤوف السيد، ويواصل العمل عرضه في دور السينما بالتزامن مع المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وليد السيسي اللواء وليد السيسي أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي مسلسل سلطان الديب

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