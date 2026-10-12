صقر وأبو عميرة .. 2027 موسم عودة الكبار للشاشة الصغيرة

خلال السنوات الماضية، غاب عدد من كبار المخرجين عن الساحة الفنية، وتراجع حضورهم على شاشة الدراما التلفزيونية، رغم ما قدموه من أعمال ناجحة ومهمة، أسهمت في تشكيل ملامح الدراما المصرية وحققت حضورًا لافتًا لدى الجمهور.

ومع ذلك، شهدت الأيام الماضية الإعلان عن عودة اثنين من أبرز المخرجين إلى الدراما المصرية، في خطوة تعيدهما إلى الساحة الفنية من جديد، ونستعرض في السطور التالية تفاصيل هذه العودة.

أحمد صقر:

واحد من أهم المخرجين في تاريخ الدراما المصرية، حيث قدم عدد من الأعمال التي لاتزال عالقة في الأذهان، وقد حققت نجاح علي المستوي الجماهيري والفني، ومنها حديث الصباح والمساء، هوانم جاردن سيتي ، أميرة في عابدين وغيرها من الأعمال .

واعلن المخرج أحمد صقر عن عودته للدراما بعد غياب امتد لما يقرب من 9 سنوات من خلال مسلسل"شلة ليبون" والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب هشام الخشن، حيث تدور احداث العمل في إطار 15 حلقة، ويتعاون في العمل مع الكتابة غادة عبد العال، والمنتجة مها سليم ، علي ان يعرض العام القادم خارج الماراثون الرمضاني .

مجدي أبو عميرة:

بعد غياب امتد لما يقرب من 3 سنوات عن الدراما المصرية، يعود المخرج مجدي أبو عميرة صاحب الأعمال الناجحة علي سبيل المثال وليس الحصر، الحقيقة والسراب، المال والبنون، يتربي في عزو ، اين قلبي، الي الشاشة الصغيرة من خلال عمل صعيدي، ومن المقرر ان يعرض خلال شهر رمضان القادم.



