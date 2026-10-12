قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق النقد: استثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم نمو الاقتصاد العالمي بـ3% وتحقق مكاسب كبيرة لآسيا
استقرار سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم
رئيس سنغافورة يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف الخريجين الجدد
الذهب يرتفع قرب 4200 دولار للأوقية وسط آمال هدنة الطاقة ومخاوف التضخم
أبو العينين يعلن موافقة برلمانية «الجبهة الوطنية» على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة وتكافؤ الفرص أساس التشريع
صحة غزة: 5 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية
عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية
لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة
وزير الزراعة يعتمد 80.8 مليون جنيه تمويلات جديدة للمشروع القومى البتلو
رئيس مجلس الوزراء اللبناني: لا تساهل ولا تغاضٍ في قضية شاحنة المتفجرات
جيش الاحتلال يستعد لإعادة نشر قواته في مستوطنات غلاف غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كفانا قبحا وسوادا.. ماجدة خير الله تهاجم بوستر مهرجان القاهرة

بوستر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
بوستر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أحمد إبراهيم

نشرت الناقدة ماجدة خير الله تعليقا تهاجم فيه بوستر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذى تتصدره الفنانة شادية والذى تم الإعلان عنه أمس بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان. 

وقالت ماجدة خيرالله عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ايه كمية السواد اللي في الصوره دي؟؟ الافيش خال من اي سمات جمال ، الفنانة شادية تستحق افيش أكثر إبداعا ، ومهرجان القاهرة بعد ٤٧ دوره يستحق افيش يليق بمكانته العالميه ، ياريت يكون فيه فرصة لاعادة النظر في الافيش بحيث يكون اكثر بهجه ويعبر عن روعه فن السينما وكفانا قبحا وسوادا”.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن البوستر الرسمي لدورته السابعة والأربعين، التي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976، في تصميم بصري يحتفي بإرث السينما المصرية وذاكرتها الممتدة، ويبرز دور الحفاظ على التراث السينمائي وترميمه في إلهام أجيال جديدة من صناع الأفلام.

ويستند البوستر إلى فكرة بصرية تجمع بين الذاكرة والتجدد، حيث تستعيد صورة من تاريخ السينما وضوحها وحيويتها في قلب التصميم، وتحيط بها مشاهد تتداخل كأنها ذكريات عابرة من أزمنة سينمائية مختلفة. ومن خلال التباين بين رقة الصور القديمة ووضوح الصورة المرممة، تتشكل مساحة بصرية تلتقي فيها الأزمنة، وتستعيد خلالها السينما حضورها بوصفها فنًا متجددًا يمتد تأثيره من الماضي إلى الحاضر والمستقبل.

ويعكس التصميم رؤية المهرجان لقيمة التراث السينمائي باعتباره مصدرًا متجددًا للإبداع، إذ تتيح عمليات الحفظ والترميم إعادة اكتشاف الأعمال التي أسهمت في تشكيل الوجدان والذاكرة البصرية، وتمنحها حياة جديدة على الشاشة، بما يفتح المجال أمام أجيال مختلفة من الجمهور للتفاعل معها، وأمام صناع السينما الشباب لاستلهام تجارب جديدة من هذا الإرث الفني والإنساني.

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

"خمسون عامًا مرت منذ انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وخلال هذه السنوات ظلت السينما قادرة على أن تجمع الأجيال حول حكايات وصور وشخصيات عاشت في وجداننا. وحين ننظر إلى تاريخ السينما المصرية، ندرك حجم الثروة الفنية التي نمتلكها، والمسؤولية التي نحملها تجاه الحفاظ عليها وتقديمها للأجيال القادمة".

وأضاف: "أردنا أن يعبر بوستر هذه الدورة عن العلاقة الحية بين ماضي السينما ومستقبلها. فكل صورة نعيد إليها وضوحها، وكل فيلم نمنحه فرصة جديدة للعرض، يفتح نافذة على زمن وتجربة إنسانية، وقد يصبح مصدر إلهام لمخرج شاب أو كاتب يبحث عن حكايته الأولى. فالترميم بالنسبة إلينا عمل ثقافي وإبداعي يعيد وصل الأجيال، ويمنح الأعمال السينمائية القدرة على مواصلة تأثيرها".

وتابع حسين فهمي: "أؤمن بأن الاحتفاء بتاريخ السينما يكتمل حين يتحول هذا التاريخ إلى طاقة تدفعنا إلى الأمام. وهذا ما نحرص عليه في مهرجان القاهرة؛ أن نصون ذاكرة السينما المصرية، ونفتح في الوقت نفسه أبوابًا واسعة أمام المواهب الجديدة والأفكار المختلفة. فالصور التي أحببناها بالأمس تحمل دائمًا بذور الحكايات التي سيقدمها المبدعون غدًا".

ويأتي إطلاق البوستر في إطار احتفاء المهرجان بمرور نصف قرن على تأسيسه، وهي مناسبة تستعيد خلالها الدورة السابعة والأربعون محطات من تاريخ السينما وذاكرتها، وتؤكد أهمية الحفاظ على التراث السينمائي وإتاحته للجمهور، إلى جانب دعم الإبداع المعاصر واكتشاف الأصوات الجديدة.

ويحمل البوستر رسالة تعبر عن استمرارية الفن السينمائي وتجدد تأثيره، حيث تتحول الصورة المحفوظة إلى نقطة انطلاق لخيال جديد، وتصبح استعادة الماضي خطوة نحو المستقبل، في تجسيد للعلاقة الممتدة بين السينما وصناعها وجمهورها عبر الأجيال.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحظى باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن المهرجانات الدولية التنافسية. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

مهرجان القاهرة ماجدة خير الله الناقدة ماجدة خير الله حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية–المصرية

رئيس "قطر الخيرية

رئيس قطر الخيرية: افتتاح مكتب القاهرة محطة استراتيجية للتعاون الإنساني

رئيس الحكومة اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية: لا تهاون ولا تغاضٍي في قضية شاحنة المتفجرات

بالصور

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد