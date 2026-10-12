قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب شادية.. تعديلات على بوستر مهرجان القاهرة السينمائي.. خاص
مصر تعرض فرص الاستثمار السياحي على كبرى شركات الضيافة والسياحة التايلاندية
يقترب من 53 جنيه..ارتفاع الدولار اليوم في ختام التعاملات
أبو العينين أمام برلمانية الجبهة الوطنية: المواطن على رأس أولوياتنا.. ونعمل لتقديم أداء تشريعي ورقابي مؤثر
قناة السويس تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية.. تفاصيل
أبو العينين: حزب الجبهة الوطنية يستهدف تقديم نموذجا برلمانيا قويا وفاعلا
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان عملوا خروقات كتير في انتخابات 2012 ومنعوا المسيحيين من التصويت
رئيس الوزراء يتابع تحضيرات منتدى مصر 2026 لمناقشة الاستثمار المنتج والصناعة وفرص العمل
بعد فصل 6500 موظف.. تحركات لتعديل قانون تحليل المخدرات ومراجعة العقوبات
بينهم أفراد من الشرطة والدفاع المدني.. مسلحون يقتلون 20 شخصًا كانوا في طريقهم إلى سوق في نيجيريا
33 شركة.. 2539 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة من وزارة العمل
وزير الخارجية ونظيره الأرميني يؤكدان عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محامي يكشف تفاصيل الحالة النفسية لسعد لمجرد داخل محبسه

سعد لمجرد
سعد لمجرد
أحمد البهى

كشف المحامي وديع حماموشي لوسائل إعلام مغربية، عن تفاصيل الحالة النفسية للفنان المغربي سعد لمجرد، داخل محبسه بفرنسا. 

وأكد المحامي وديع حماموشي، ان سعد لمجرد يمر بحالة نفسية صعبة، حيث يبكي من الصباح حتي المساء. 

تفاصيل القضية:

كشف الدكتور إيلي حاتم، المحامي بمحكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية، اخر تطورات قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد صدور حكم قضائي بسجنه 10 سنوات، على خلفية اتهامه باغتصاب الفرنسية لورا بريول.

وأوضح إيلي حاتم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكم صدر عن محكمة الجنايات الاستئنافية في فرنسا، وقضى بسجن سعد لمجرد 10 سنوات، مع إيداعه السجن بشكل فوري.

وتحدث المحامي عن قضية الابتزاز التي سبق أن أقامها سعد لمجرد ضد لورا بريول، موضحا أنها لم يتم تجاهلها خلال نظر القضية الأخيرة، مشيرا إلى أن جلسة الاستئناف الخاصة بها تأجلت لاستكمال بعض التحقيقات.

وأكد حاتم أن المحكمة التي نظرت قضية الاغتصاب كانت على علم بوجود قضية الابتزاز ونتائجها، إلا أن إدانة والدة لورا بريول وأشخاص اخرين في محاولة ابتزاز سعد لمجرد لا تعني من الناحية القانونية أن الاتهام الموجه إليه كان غير صحيح.

وأشار إلى أن لورا بريول نفسها حصلت على البراءة من تهمة الابتزاز، موضحا أن المحكمة تعاملت مع قضية الاغتصاب باعتبارها قضية مستقلة عن قضية الابتزاز.

وقال: "اعتبرت المحكمة جريمة الاغتصاب قضية منفصلة وثابتة في حق لمجرد، ولا يؤدي أي حكم إلى إلغاء نتيجة القضية الاخرى".
 

المحامي وديع حماموشي وديع حماموشي سعد لمجرد المغرب فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

حوكمة إدارة البرنامج السكانى بالمحليات.. ورشة عمل بأسوان

رئيس المنطقة الازهرية

رئيس منطقة المنوفية الأزهرية يُكرِّم براعم القرآن الكريم بالمرحلة الابتدائية

جانب من الفعاليات

محافظ أسوان يشارك فى الاجتماع السادس لمنتدى رؤساء البلديات التابع للأمم المتحدة بجنيف ..صور

بالصور

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

البطاطا الحلوة.. فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد