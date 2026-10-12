محامي يكشف تفاصيل الحالة النفسية لسعد لمجرد داخل محبسه

كشف المحامي وديع حماموشي لوسائل إعلام مغربية، عن تفاصيل الحالة النفسية للفنان المغربي سعد لمجرد، داخل محبسه بفرنسا.

وأكد المحامي وديع حماموشي، ان سعد لمجرد يمر بحالة نفسية صعبة، حيث يبكي من الصباح حتي المساء.

تفاصيل القضية:

كشف الدكتور إيلي حاتم، المحامي بمحكمة باريس ومحكمة الجنايات الدولية، اخر تطورات قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد صدور حكم قضائي بسجنه 10 سنوات، على خلفية اتهامه باغتصاب الفرنسية لورا بريول.

وأوضح إيلي حاتم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكم صدر عن محكمة الجنايات الاستئنافية في فرنسا، وقضى بسجن سعد لمجرد 10 سنوات، مع إيداعه السجن بشكل فوري.

وتحدث المحامي عن قضية الابتزاز التي سبق أن أقامها سعد لمجرد ضد لورا بريول، موضحا أنها لم يتم تجاهلها خلال نظر القضية الأخيرة، مشيرا إلى أن جلسة الاستئناف الخاصة بها تأجلت لاستكمال بعض التحقيقات.

وأكد حاتم أن المحكمة التي نظرت قضية الاغتصاب كانت على علم بوجود قضية الابتزاز ونتائجها، إلا أن إدانة والدة لورا بريول وأشخاص اخرين في محاولة ابتزاز سعد لمجرد لا تعني من الناحية القانونية أن الاتهام الموجه إليه كان غير صحيح.

وأشار إلى أن لورا بريول نفسها حصلت على البراءة من تهمة الابتزاز، موضحا أن المحكمة تعاملت مع قضية الاغتصاب باعتبارها قضية مستقلة عن قضية الابتزاز.

وقال: "اعتبرت المحكمة جريمة الاغتصاب قضية منفصلة وثابتة في حق لمجرد، ولا يؤدي أي حكم إلى إلغاء نتيجة القضية الاخرى".

