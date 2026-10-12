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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن اليوم الإثنين ارتفاعا واضحا بعد تذبذبات واضحة مابين ارتفاع وانخفاض خلال الآونة الأخيرة، إلا انها ارتفعت حوالى 20 جنيهًا بالمزرعة لتصل بسعر 80 جنيهًا للكيلو بعدما كان سعرها 60 جنيهًا 

أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو ل 80 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة لـ 80 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 97 جنيها.

كذلك استقرت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  112 جنيه بعدما كان سعرها 105جنيهًا وتصل للمستهلك 122 جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 132 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 190 و  220 جنيهًا في بعض المحلات أى ارتفع مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهات.

منتجو الدواجن يأملون تحسن الأسعار

قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن منتجي الدواجن يأملون حدوث زيادة أخرى في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، تتراوح نسبتها بين 5 و10%.

وأوضح أن هذه الزيادة المرتقبة من وجهة نظر المنتجين تستهدف الوصول إلى مستويات سعرية تساعدهم على الاستمرار في الإنتاج، مؤكدًا أن تحسن الأسعار يمثل عاملًا مهمًا بالنسبة للمنتجين لمواصلة العمل داخل السوق.

وأشار العناني إلى أن أسعار الدواجن الحالية لا تحقق المستوى الذي يأمله المنتجون، موضحًا أن استمرار العملية الإنتاجية يحتاج إلى تحسن في الأسعار بما يسمح للمنتجين بمواصلة نشاطهم

الدواجن أسعار الدواجن البانيه الفراخ البيض

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