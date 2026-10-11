الفراخ في العالي | أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. والبانيه بـ 230 جنيها

​شهدت أسعار الدواجن والطيور في الأسواق المحلية اليوم الأحد ارتفاعا نسبياً مصحوباً بتقديم العديد من العروض الترويجية المخفضة للعملاء لتشجيع حركة الشراء، وسط إقبال ملاحَظ من المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأسبوعية من البروتين.

​أسعار الدواجن البيضاء والبلدي

و​سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 95 جنيهاً، مع توفير عروض اقتصادية للجملة حيث بلغ سعر العشرة كيلو جرامات البيضاء 880 جنيهاً.

أما على صعيد الدواجن البلدي، فقد سجل سعر الكيلو 120 جنيهاً، بينما بلغ سعر الفراخ البلدي الصعيدي وفراخ الحشو 130 جنيهاً للكيلو.

وفي السياق ذاته، طرحت الأسواق عرضاً خاصاً للفراخ العتاقي تضمن خمس فرخات بوزن كيلو ونصف للفرخة الواحدة بسعر إجمالي بلغ 500 جنيه، في حين سجل سعر كيلو أمهات الأبيض 80 جنيهاً.

​أسعار البط والطيور المختلفة

و​سجلت أسعار الطيور الأخرى تبايناً طفيفاً بحسب النوع، حيث بلغ سعر كيلو البط البلدي 130 جنيهاً، وسجل كيلو الرومي البلدي 150 جنيهاً، بينما بلغ سعر وز الشامورت 120 جنيهاً للكيلو. وفيما يخص الحمام، بلغ سعر زوج الحمام الجامبو 220 جنيهاً، وسجل كيلو الأرانب البلدي 130 جنيهاً.

​أسعار الأجزاء والمنتجات المصنعة

و​سجل سعر كيلو الأوراك 100 جنيه، مع توفر عرض خاص لخمسة كيلو أوراك بسعر 450 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو البانيه 230 جنيهاً، مع إمكانية شراء عرض 2.5 كيلو بسعر 550 جنيهاً. كما بلغ سعر كيلو الشيش طاووق وكيلو شاورما الفراخ 200 جنيه للكيلو، مع توفر عرض خاص لشراء 3 كيلو بسعر 550 جنيهاً.

​وبلغ سعر كيلو الدبابيس، وكيلو الحمام الكدب، وصدور بالعظم 140 جنيهاً، مع توفر عرض لـ 3 كيلو جرامات منها بسعر 400 جنيه. وسجل سعر كيلو الكبد والقوانص 100 جنيه، بينما استقر سعر كيلو الأجنحة والنيجز عند 50 جنيهاً.

تعطل إنشاء بورصة للدواجن

أثار راضي أحمد، عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، تساؤلات بشأن غياب نظام دقيق لحصر إنتاج الدواجن والبيض، معتبرًا أن العشوائية الحالية تؤثر في قدرة الجهات المعنية على متابعة السوق وتحديد حجم المعروض.

كما تطرق إلى دور كبار المنتجين في التأثير على الأسعار، كاشفًا عن وجود نزاع قضائي مرتبط بتعطل إنشاء بورصة للدواجن في مصر.

غياب منظومة واضحة يربك صناعة الدواجن في مصر

أكد راضي أحمد، عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن صناعة الدواجن في مصر تواجه مشكلات تتعلق بالعشوائية وغياب نظام واضح لتنظيم السوق، مشيرًا إلى صعوبة تحديد حجم الإنتاج الفعلي من الدواجن والبيض في ظل الوضع الحالي

وأوضح أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن السوق بحاجة إلى منظومة دقيقة تتيح حصر الإنتاج ومتابعة حركة التداول، بما يساعد على تكوين صورة واضحة عن حجم المعروض واحتياجات السوق.

وأضاف أن عدم وجود نظام متكامل لحصر الإنتاج، بحسب وصفه، يثير تساؤلات بشأن مدى القدرة على تحديد الكميات المنتجة فعليًا من الدواجن والبيض في مصر.