عضو اتحاد المننتجين: صناعة الدواجن تواجه مشكلات تتعلق بالعشوائية وغياب نظام واضح لتنظيم السوق

أثار راضي أحمد، عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، تساؤلات بشأن غياب نظام دقيق لحصر إنتاج الدواجن والبيض، معتبرًا أن العشوائية الحالية تؤثر في قدرة الجهات المعنية على متابعة السوق وتحديد حجم المعروض.

كما تطرق إلى دور كبار المنتجين في التأثير على الأسعار، كاشفًا عن وجود نزاع قضائي مرتبط بتعطل إنشاء بورصة للدواجن في مصر.

غياب منظومة واضحة يربك صناعة الدواجن في مصر

أكد راضي أحمد، عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن صناعة الدواجن في مصر تواجه مشكلات تتعلق بالعشوائية وغياب نظام واضح لتنظيم السوق، مشيرًا إلى صعوبة تحديد حجم الإنتاج الفعلي من الدواجن والبيض في ظل الوضع الحالي.

وأوضح أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن السوق بحاجة إلى منظومة دقيقة تتيح حصر الإنتاج ومتابعة حركة التداول، بما يساعد على تكوين صورة واضحة عن حجم المعروض واحتياجات السوق.

وأضاف أن عدم وجود نظام متكامل لحصر الإنتاج، بحسب وصفه، يثير تساؤلات بشأن مدى القدرة على تحديد الكميات المنتجة فعليًا من الدواجن والبيض في مصر.

كبار المنتجين وتأثيرهم على أسعار الدواجن

وأشار عضو اتحاد منتجي الدواجن إلى أن غياب نظام ثابت لتنظيم الصناعة ينعكس على آليات تحديد الأسعار، لافتًا إلى أن كبار المنتجين يمتلكون تأثيرًا كبيرًا في حركة السوق.

وأوضح أن حصة كبار المنتجين، وفقًا لتصريحاته، تصل إلى نحو 80% من إجمالي حجم الإنتاج، معتبرًا أن هذه النسبة تمنحهم دورًا مؤثرًا في تحديد الأسعار داخل سوق الدواجن.

تحسين القدرة على متابعة الإنتاج

وشدد على أهمية وجود آليات واضحة لتنظيم السوق، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين القدرة على متابعة الإنتاج والأسعار، في ظل التحديات التي تواجه صناعة الدواجن في مصر.

نزاع قضائي وراء تعطل إنشاء بورصة الدواجن

وفيما يتعلق بأسباب تعطل إنشاء بورصة للدواجن في مصر، كشف راضي أحمد عن وجود خلاف بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ومحافظ القليوبية، موضحًا أن الخلاف تطور إلى نزاع قضائي لا يزال قائمًا.

وأشار إلى أن هذا النزاع يأتي في سياق الجدل بشأن إنشاء بورصة للدواجن، التي يُنتظر أن تسهم في تنظيم تداول المنتجات وتوفير مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن الأسعار وحركة السوق.