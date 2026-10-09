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«محدش يقدر يحكم الإنتاج».. تصريحات نارية تكشف عشوائية صناعة الدواجن بمصر
أزمة الدواجن تتفاقم.. خلاف بين اتحاد المنتجين ومحافظ القليوبية يصل إلى القضاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزمة الدواجن تتفاقم.. خلاف بين اتحاد المنتجين ومحافظ القليوبية يصل إلى القضاء

الإعلامية فاتن عبد المعبود
الإعلامية فاتن عبد المعبود
عادل نصار

كشف راضي أحمد عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن صناعة الدواجن في مصر تعيش حالة من المشاكل والعشوائية.

صناعة الدواجن بمصر

وتابع راضي أحمد عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج اليوم هنا القاهرة، المذاع عبر قناة مودرن أم تي اي، أن :"مافيش سيستم في مصر واتحدى اي حد يقولي حجم إنتاج مصر من البيض والدواجن"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لأنه لا يوجد أي سيستم ومحدش يقدر يحكم الإنتاج في مصر.

كبار المنتجين هم من يتحكم في السعر

وأشار راضي أحمد عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى أن لا يوجد نظام ثابت في صناعة الدواجن في مصر، متابعا أن كبار المنتجين هم من يتحكم في السعر ونسبتهم من حجم الإنتاج 80%.

وعن سبب تعطل انشاء بورصة الدواجن في مصر، كشف راضي أحمد عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن أن هناك خلاف بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ومحافظ القليوبية وهذا الأمر تطور لنزاع قضائى حاليا.

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