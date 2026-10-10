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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عشوائية الإنتاج وأزمة بورصة الفراخ .. كواليس سوق الدواجن في مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تواجه صناعة الدواجن في مصر عددًا من التحديات المتعلقة بتنظيم السوق وحصر حجم الإنتاج، في ظل غياب منظومة واضحة لمتابعة الكميات المنتجة من الدواجن والبيض، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات تحديد الأسعار ومدى تأثير كبار المنتجين في حركة السوق.

وفي هذا السياق، كشف راضي أحمد، عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع، مشيرًا إلى أن الصناعة تعاني من العشوائية وعدم وجود نظام ثابت لتنظيم عمليات الإنتاج، كما تطرق إلى أسباب تعطل إنشاء بورصة للدواجن في مصر.

صناعة الدواجن تعاني من العشوائية وغياب التنظيم

الدواجن

أكد راضي أحمد أن صناعة الدواجن في مصر تواجه مشكلات متعددة نتيجة غياب نظام واضح ينظم القطاع، موضحًا أن عدم وجود آلية دقيقة لحصر الإنتاج يجعل من الصعب تحديد حجم إنتاج السوق من الدواجن والبيض.

وقال أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»: «مافيش سيستم في مصر، وأتحدى أي حد يقولي حجم إنتاج مصر من البيض والدواجن».

وأضاف أن غياب منظومة واضحة لمتابعة الإنتاج يحول دون الوصول إلى بيانات دقيقة بشأن الكميات المنتجة، مؤكدًا أن الصناعة تفتقر إلى نظام ثابت يمكن من خلاله تنظيم العمل داخل القطاع وتحديد حجم الإنتاج الفعلي.

الدواجن

كبار المنتجين يستحوذون على 80% من حجم إنتاج الدواجن

وأشار عضو اتحاد منتجي الدواجن إلى أن كبار المنتجين يمثلون نحو 80% من إجمالي حجم الإنتاج، لافتًا إلى أن هذه النسبة تمنحهم تأثيرًا كبيرًا في تحديد الأسعار داخل السوق.

وأوضح أن غياب نظام ثابت لتنظيم صناعة الدواجن، إلى جانب صعوبة حصر حجم الإنتاج، يمثلان من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، في ظل الحاجة إلى آليات أكثر وضوحًا لتنظيم السوق ومتابعة حركة الإنتاج والأسعار.

اسعار الدواجن اليوم

خلاف بين اتحاد منتجي الدواجن ومحافظ القليوبية يعطل إنشاء البورصة

وفيما يتعلق بأسباب تعطل إنشاء بورصة للدواجن في مصر، كشف راضي أحمد عن وجود خلاف بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ومحافظ القليوبية، موضحًا أن الخلاف تطور إلى نزاع قضائي قائم حاليًا.

اسعار الدواجن اليوم

ويأتي هذا الملف في ظل التحديات التي أشار إليها بشأن تنظيم صناعة الدواجن، إذ تمثل بورصة الدواجن إحدى القضايا المطروحة في النقاش حول آليات تنظيم السوق وتحديد الأسعار، وسط استمرار الخلاف المشار إليه بشأن إنشائها.

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