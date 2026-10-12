تقرير: محطة "تحيا مصر 2" نقلة نوعية نحو التحول المحوري إلى تجارة الترانزيت

تعكف مصر حاليا على مشروع إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، وذلك في إطار مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجيستي المتكامل الذي يعد أحد الممرات اللوجستية الدولية المتكاملة الثمانية الجاري تنفيذها، وستسهم في اندماج مصر في الممرات الدولية المختلفة.

ويشمل المشروع إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم على رصيف بطول 1200م (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريبا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، فيما سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية.

وتم -وفقا لوزارة النقل- الانتهاء من أعمال البنية التحتية، والبدء في أعمال البنية الفوقية، فيما يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن يخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتى 24 الف حاوية.

كما سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC، وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعد أحد الممرات اللوجستية الدولية المتكاملة التي تنفذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وستسهم في اندماج مصر في الممرات الدولية المختلفة.