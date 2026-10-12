سعر الدولار اليوم.. مفاجأة في ختام تعاملات البنوك المصرية

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم بالبنوك المصرية ارتفاعاً طفيفاً بمقدار قروش معدودة مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، ليواصل السوق المصرفي تذبذبه الطفيف وسط متابعة مستمرة من المتعاملين والمستثمرين لاتجاهات العملة الأمريكية.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

سجل الدولار أعلى سعر للشراء والبيع في البنك المصري الخليجي وبنك الإسكندرية عند 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سجل الدولار أقل سعر للشراء والبيع في البنك العقاري المصري العربي عند 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك المصري الخليجي: شراء 52.65، بيع 52.75.

بنك الإسكندرية: شراء 52.65، بيع 52.75.

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 52.62، بيع 52.72.

البنك المركزي المصري: شراء 52.60، بيع 52.74.

البنك الأهلي المصري: شراء 52.60، بيع 52.70.

بنك قناة السويس: شراء 52.60، بيع 52.70.

بنك البركة: شراء 52.60، بيع 52.70.

بنك مصر: شراء 52.60، بيع 52.70.

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 52.60، بيع 52.70.

المصرف العربي الدولي: شراء 52.60، بيع 52.70.

اتش اس بي سي HSBC: شراء 52.60، بيع 52.70.

بنك التعمير والإسكان: شراء 52.60، بيع 52.70.

المصرف المتحد: شراء 52.60، بيع 52.70.

كريدي أجريكول: شراء 52.59، بيع 52.69.

البنك العقاري المصري العربي: شراء 52.53، بيع 52.63.