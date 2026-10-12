وزير الإعلام السعودي: الحياة في المملكة طبيعية.. ورفع الجاهزية لا يعني القلق

أكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، اليوم الإثنين، أن الحياة في المملكة مستمرة بشكل طبيعي، مشدداً على أن رفع الجاهزية لا يعني وجود قلق، وإنما يعكس استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات مهما كانت احتمالية حدوثها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المنعقد حالياً في الرياض بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، لاستعراض أبرز المستجدات الوطنية والمنجزات الحكومية.

الرياض.. تحولات متسارعة وحضور عالمي

وقال الدوسري رداً على سؤال حول الأوضاع حالياً في الرياض: "الرياض اليوم هي واحدة من أكثر المدن التي يمكن أن تقرأ تحولاتها وأنت تمضي في طرقها، سواء في حركة التنقل وامتداد العمران وتنامي المشروعات، وصولاً إلى حضورها العالمي كعاصمة للأعمال والاستثمار وصناعة القرار".

كشف معادن نادرة وصدارة رقمية

وأشار الوزير السعودي إلى أن أعمال الاستكشاف في مشروع جبل صايد كشفت عن موارد تحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب مؤشرات واعدة لليورانيوم.

وأضاف أن المملكة حافظت على المركز الأول إقليمياً للمرة الرابعة على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية، محققة نسبة 99% في التقييم العام.