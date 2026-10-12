مداهمة منزل عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر.. تحقيق جنائي بشأن ملف هجرتها

داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي منزل عضوة الكونجرس إلهان عمر في العاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضمن تحقيق جنائي بشأن احتيال يتعلق بكيفية دخولها إلى الولايات المتحدة.

مداهمة منزل عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر

ونفذت إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية المداهمة، وفقًا لمصدر مطلع على القضية تحدث إلى شبكة فوكس نيوز ديجيتال.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية للمنفذ الإعلامي: نفذت إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية، اليوم، مذكرة تفتيش حصلت عليها وزارة العدل بموجب تصريح قضائي في منطقة واشنطن العاصمة.

وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق فيدرالي مستمر.

وتركز وزارة الأمن الداخلي، تحت قيادة ماركواين مولين، على وثائق الهجرة التي ملأها والد إلهان عمر الراحل نيابة عنها عندما كانت طفلة.

وتمثل المداهمة تصعيدًا كبيرًا في قضية كشف عنها توم هومان، المسؤول عن ملف أمن الحدود في إدارة الرئيس دونالد ترامب، للمرة الأولى في منتصف سبتمبر.

وعندما سُئل هومان عما إذا كانت إلهان عمر تخضع للتحقيق، رفض الخوض في التفاصيل، لكنه حذر قائلًا: لا أحد فوق القانون.. كما رفض استبعاد إمكانية تجريدها من جنسيتها الأمريكية.

وقبل أيام، قال مولين إن التحقيق يتجاوز مسألة زواجها المثير للجدل عام 2009، محذرًا من إمكانية اتخاذ إجراءات لترحيلها إذا ثبت ارتكاب مخالفات.

وواجهت عمر اتهامات متكررة بأنها تزوجت شقيقها بهدف مساعدته على دخول الولايات المتحدة.

ونفت عمر بشدة زواجها من شقيقها، ووصفت هذه الادعاءات بأنها سخيفة ومسيئة.