قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع في اليمن
وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان عمق العلاقات الثنائية واستمرار التشاور في القضايا المشتركة
منتدى مصر 2026.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية
باحث سياسي: قبول واشنطن الشروط الإيرانية يمهد الطريق لتحسن الأوضاع بين الطرفين
المتحف الكبير والهرم.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو وخريطة المحطات
شديدة الانفجار.. حمار يحمل 200 كيلو C4 على الحدود السورية اللبنانية | تفاصيل
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات
مداهمة منزل عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر.. تحقيق جنائي بشأن ملف هجرتها
خسائر في أسواق الذهب بالسعودية.. تراجع جماعي للمعدن الأصفر
تقرير: محطة "تحيا مصر 2" نقلة نوعية نحو التحول المحوري إلى تجارة الترانزيت
الصين تعزز إجراءاتها على الحدود بعد الاشتباه بوفاة شخص بالطاعون في روسيا
باسم مرسي: أنا لو موجود في الماتش كنت شيلت مرعي وداري ودخلت بيهم الجول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مداهمة منزل عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر.. تحقيق جنائي بشأن ملف هجرتها

ترامب ـ إلهان عمر
ترامب ـ إلهان عمر
إلهام عبد العزيز

داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي منزل عضوة الكونجرس إلهان عمر في العاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضمن تحقيق جنائي بشأن احتيال يتعلق بكيفية دخولها إلى الولايات المتحدة.

مداهمة منزل عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر

ونفذت إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية المداهمة، وفقًا لمصدر مطلع على القضية تحدث إلى شبكة فوكس نيوز ديجيتال.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية للمنفذ الإعلامي: نفذت إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية، اليوم، مذكرة تفتيش حصلت عليها وزارة العدل بموجب تصريح قضائي في منطقة واشنطن العاصمة.

وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق فيدرالي مستمر.

وتركز وزارة الأمن الداخلي، تحت قيادة ماركواين مولين، على وثائق الهجرة التي ملأها والد إلهان عمر الراحل نيابة عنها عندما كانت طفلة.

وتمثل المداهمة تصعيدًا كبيرًا في قضية كشف عنها توم هومان، المسؤول عن ملف أمن الحدود في إدارة الرئيس دونالد ترامب، للمرة الأولى في منتصف سبتمبر.

وعندما سُئل هومان عما إذا كانت إلهان عمر تخضع للتحقيق، رفض الخوض في التفاصيل، لكنه حذر قائلًا: لا أحد فوق القانون.. كما رفض استبعاد إمكانية تجريدها من جنسيتها الأمريكية.

وقبل أيام، قال مولين إن التحقيق يتجاوز مسألة زواجها المثير للجدل عام 2009، محذرًا من إمكانية اتخاذ إجراءات لترحيلها إذا ثبت ارتكاب مخالفات.

وواجهت عمر اتهامات متكررة بأنها تزوجت شقيقها بهدف مساعدته على دخول الولايات المتحدة.

ونفت عمر بشدة زواجها من شقيقها، ووصفت هذه الادعاءات بأنها سخيفة ومسيئة.

إلهان عمر ترامب الصومال الكونجرس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

ترشيحاتنا

أسعار الديزل

ارتفاع أسعار الديزل يكبد أصحاب الشاحنات الصغيرة ببريطانيا 2.5 مليار إسترليني إضافية

الجيش الجزائري

الجيش الجزائري يعلن القضاء على منقبين عن الذهب بطريقة غير شرعية

المستشار محمد السيد فراج

مستشار أممي: جولة السيسي الآسيوية تفتح أبواب الشرق أمام الاقتصاد المصري

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد