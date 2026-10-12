شديدة الانفجار.. حمار يحمل 200 كيلو C4 على الحدود السورية اللبنانية | تفاصيل

في واقعة لافتة على الحدود السورية اللبنانية، ضبط الجيش اللبناني شحنة ضخمة من مادة «C4» شديدة الانفجار، تزن 200 كيلوجرام، كانت تُنقل على ظهر حمار عبر المناطق الجبلية الحدودية، في محاولة لتهريبها من سوريا إلى لبنان.

وذكرت قناة «MTV» اللبنانية، نقلًا عن مصادر قضائية، أن الشحنة المضبوطة كانت محمولة على ظهر الحمار الذي عبر المسالك الجبلية الحدودية، فيما أفادت تقارير لبنانية بأن المهربين فرّوا باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية الجيش اللبناني إلى الموقع.

وحسب المعلومات المنشورة، وقعت عملية الضبط في منطقة القصر بقضاء الهرمل، شمال شرقي لبنان، بالقرب من الحدود السورية، حيث جرى تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل السلطات متابعة القضية لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عن محاولة التهريب.

وتُعد مادة «C4» من المتفجرات العسكرية شديدة القوة، وتخضع حيازتها ونقلها لقيود أمنية وقانونية صارمة. ويثير ضبط هذه الكمية الكبيرة تساؤلات بشأن الجهة التي كانت ستتسلم الشحنة والوجهة النهائية لها، وهي تفاصيل لم تُحسم بصورة مستقلة في المعلومات المنشورة حتى الآن.

تأتي الواقعة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها الحدود السورية اللبنانية، حيث تمثل المسالك الجبلية الوعرة تحديًا أمام عمليات المراقبة ومنع التهريب، ما يضع ضبط الشحنات غير المشروعة وملاحقة المتورطين فيها ضمن أولويات السلطات الأمنية في البلدين.