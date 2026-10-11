سوريا تدين استهداف ‏مطار الملك خالد في الرياض

أدانت سوريا، اليوم /الأحد/ بأشد العبارات استهداف "ميليشيا الحوثي" لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وعدته انتهاكا لسيادة المملكة، وتهديدا مباشرا لأمنها و استقرارها، و لسلامة المدنيين و المنشآت المدنية و الملاحة الجوية.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السورية، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنها تقدم خالص التعازي و المواساة إلى قيادة وشعب المملكة، ولذوي ضحايا الاعتداء ، معربةً عن تضامنها معهم، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت الوزارة، تضامن سوريا الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها و أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.
كما شددت سوريا على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمنها و أمن المنطقة بأسرها، مؤكدةً ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية و تهدد أمن المنطقة وسلامة شعوبها.