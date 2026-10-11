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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تدين استهداف ‏مطار الملك خالد في الرياض

سوريا تدين استهداف ‏مطار الملك خالد في الرياض
سوريا تدين استهداف ‏مطار الملك خالد في الرياض
أ ش أ

أدانت سوريا، اليوم /الأحد/ بأشد العبارات استهداف ‏"ميليشيا ‏الحوثي" لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ‏بالمملكة ‏العربية السعودية، وعدته انتهاكا لسيادة ‏المملكة، وتهديدا ‏مباشرا لأمنها و استقرارها، و لسلامة المدنيين ‏و المنشآت المدنية ‏و الملاحة الجوية.‏

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السورية، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنها تقدم خالص التعازي و المواساة إلى قيادة وشعب ‏المملكة، ولذوي ‏ضحايا الاعتداء ، معربةً عن ‏تضامنها معهم، ومتمنيةً الشفاء العاجل ‏للمصابين.‏

وأكدت الوزارة، تضامن سوريا الكامل مع السعودية، ووقوفها ‏إلى ‏جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على ‏سيادتها ‏و أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.‏

كما شددت سوريا على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء ‏لا يتجزأ ‏من أمنها و أمن المنطقة بأسرها، مؤكدةً ضرورة ‏تحمّل المجتمع الدولي ‏مسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف ‏الاعتداءات التي تستهدف ‏المنشآت المدنية و تهدد أمن المنطقة وسلامة شعوبها.‏

استهداف ‏ميليشيا ‏الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ‏بالمملكة ‏العربية السعودية انتهاكا لسيادة المملكة الملاحة الجوية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السورية

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