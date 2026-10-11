قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»
لودوجوريتس: رحيل حسام عبد المجيد في يناير «مستحيل»
وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء
5 خرافات شائعة عن التهاب المفاصل .. طبيب يوضح حقيقة المرض
ترامب: الهجمات ضد المملكة «فظيعة».. والسعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم
وزير الخارجية الأمريكي: نتضامن مع السعودية وشعبها ونعرب عن خالص تعازينا للضحايا وأسرهم
«زيلينسكي لا يريد التوصّل لاتفاق» .. ترامب: يجب إجراء انتخابات رئاسية بأوكرانيا في أسرع وقت
شريط سينمائي و«القاضية».. سيف زاهر يكشف تفاصيل «تيفو الأهلي» أمام الزمالك
صحفي إسباني: حمزة عبد الكريم «جوهرة كبيرة» ويحتاج للصبر مع برشلونة
تفاصيل حبس صانعة محتوى بالتجمع بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء
أحمد جلال يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك.. و«شوبير» يحرس المرمى
علامات في سلوك طفلك قد تكشف تعرّضه للتنمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

11 نوفمبر.. محاكمة سيرا النجا المتهمة بتمويل جماعات سوريا

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
أحمد مهدي

تنظر الدائرة الأولى جنايات بدر أول درجة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني جلسة محاكمة المتهمة دينا م حركي "سيرا النجا" في القضية رقم 2713 لسنة 2026 جنايات حدائق أكتوبر، والمقيدة برقم 5197 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، المتهمة فيها بتمويل الإرهاب وتأسيس جماعة والانضمام إليها، في جلسة 11 نوفمبر المقبل.

قائمة اتهامات سيرا النجا في قضية تنظيمات سوريا

وكشف أمر إحالة المتهمة في القضية أنها بالغة من العمر 44 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة، في غضون عام 2023 وحتى يونيو 2026 داخل مصر وخارجها، ارتكبت جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأسست وانضمت لجماعة إرهابية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة سيرا النجا أسست وتولت قيادة في جماعة تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بعرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، والحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة.

كما وجهت النيابة للمتهمة اتهامات منع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن أسست وتولت قيادة جماعة تعتنق أفكار داعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أعراضها الإجرامية.

كما ارتكبت المتهمة جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين ولجماعة إرهابية بأن جمعت وتلقت وحازت وأمدت ووفرت أموالاً وبيانات ومعلومات وملفات إلكترونية للجماعة ولأعضائها، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وأنشأت واستخدمت موقعاً على شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وذلك بأن أنشأت واستخدمت الحسابات المسماة “نادين، وبراء وسيرا النجا واللهم الثبات وأحمد إبراهيم والشافعي وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأستغفر الله العظيم” بمواقع “فيس بوك وایلیمینت وسیمبلكس وسيجنال وكلوب هاوس وتليجرام وواتساب”، والمتصلين بشبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لمعتقدات الجماعة.

سيرا النجا جنايات بدر المستشار محمد السعيد الشربيني قضية تنظيمات سوريا محكمة الجنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

ترشيحاتنا

ايكار 03T موديل 2026

سعر ومواصفات ايكار 03T موديل 2026 في السوق السعودية

فولكس فاجن ID. Tiguan

فولكس فاجن تكشف عن ID. تيجوان الكهربائية.. بديلة ID.4

هوندا سيفيك

هوندا سيفيك الهجينة 2027 بفتيس وهمي

بالصور

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ايسل رمزي
ايسل رمزي
ايسل رمزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد