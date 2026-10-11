سوريا: قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي عابدين بريف درعا الغربي

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية، اليوم /الأحد/، في الوادي المحاذي لقرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، ومنعت المزارعين من ممارسة أعمالهم الزراعية في الوادي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن أحد قوات الاحتلال اعتدى على دراجة نارية تعود لأحد المزارعين وألحق أضرارا بها، قبل أن تنسحب القوة باتجاه بلدة جَملة، ثم إلى الداخل المحتل عبر بوابة تل أبو الغيثار.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فد توغلت، أمس، في قرية المشيرفة بريف القنيطرة وطريق ‏بلدة دربل بريف دمشق‏، وقامت بتفتيش المارة والسيارات والمنازل.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‌‏‌‏توغلاته ‌‏‌‏المتكررة في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‌‏‌‏وتجريف الأراضي، ‌‏‌‏وتنفيذ اعتداءات ‌‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.‏