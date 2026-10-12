باسم مرسي: أنا لو موجود في الماتش كنت شيلت مرعي وداري ودخلت بيهم الجول

أكد باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، أن مهاجمي الفريق الأبيض كان بإمكانهم استغلال نقاط الضعف في دفاع الأهلي خلال مواجهة القمة، معربًا عن استيائه من الأداء الهجومي للزمالك أمام المنافس التقليدي.

وقال مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إنه لو كان موجودًا داخل الملعب، لتمكن من التفوق على ياسين مرعي وأشرف داري، مدافعي الأهلي، مستنكرًا عدم استغلال مهاجمي الزمالك لهذه الفرص.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن ما حدث يمثل أمرًا غير مقبول بالنسبة للمهاجمين، في ظل أهمية مباراة القمة ورغبة الجماهير في تحقيق الفوز.