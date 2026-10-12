موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. التوقيت المتوقع وإمساكية الصلاة ومواعيد السحور والإفطار

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد شهر رمضان 2027، بالتزامن مع البحث عن إمساكية الشهر الكريم ومواقيت الصلاة، وتوقيتَي السحور والإفطار، استعدادًا لتنظيم أوقات الصيام والعبادات خلال الشهر المبارك.

وتشير التقديرات الفلكية الواردة إلى أن يوم الاثنين 8 فبراير 2027 قد يوافق أول أيام شهر رمضان، على أن يتحدد الموعد النهائي وفقًا لاستطلاع الهلال وإعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة الرؤية الشرعية.

ويختلف موعد شهر رمضان في التقويم الميلادي من عام إلى آخر، نتيجة اعتماد التقويم الهجري على الدورة القمرية، وهو ما يؤدي إلى تقدم الشهر الكريم بنحو 10 إلى 11 يومًا في التقويم الميلادي كل عام.

متى يبدأ شهر رمضان 2027 فلكيًا؟

بحسب التقديرات الفلكية الواردة، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2027 يوم الاثنين 8 فبراير، فيما يُنتظر أن يحل عيد الفطر في أوائل مارس، وفقًا لموعد بداية شهر شوال.

لكن هذا التاريخ يظل توقعًا فلكيًا، وليس موعدًا رسميًا لبدء الصيام في مصر، إذ تعلن دار الإفتاء المصرية بداية الشهر بعد استطلاع الهلال وفق الإجراءات الشرعية المعتمدة.

ويتابع المواطنون موعد الإعلان الرسمي بالتزامن مع استعداداتهم للشهر الكريم، الذي يشهد تغيرًا في مواعيد الوجبات والأنشطة اليومية، إلى جانب زيادة الاهتمام بالعبادات وصلاة التراويح.

إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الصلاة

تُعد إمساكية رمضان من الوسائل التي يعتمد عليها الصائمون لمعرفة مواعيد الصلوات اليومية، وتحديد وقت الإمساك عن الطعام والشراب، وموعد الإفطار عند أذان المغرب.

وتوضح التوقيتات الواردة في الإمساكية تغير مواعيد الفجر والمغرب على مدار الشهر؛ إذ يأتي أذان الفجر في أول يوم عند الساعة 5:13 صباحًا، ثم يتقدم تدريجيًا ليصل إلى الساعة 4:47 صباحًا في اليوم التاسع والعشرين.

وفي المقابل، يتأخر موعد أذان المغرب من الساعة 5:38 مساءً في بداية الشهر إلى الساعة 5:58 مساءً في نهايته، وفقًا للأرقام الواردة في الجدول.

وتشمل الإمساكية مواعيد الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بما يساعد على ترتيب أوقات الصلاة والسحور والإفطار طوال أيام رمضان.

تنبيه: تختلف مواقيت الصلاة بحسب الموقع الجغرافي، ولذلك يجب مراجعة الإمساكية الرسمية الخاصة بالمحافظة أو المدينة قبل الاعتماد على التوقيتات الواردة.

جدول إمساكية رمضان 2027 يومًا بيوم

فيما يلي مواعيد الصلاة الواردة في الإمساكية المقدمة، مع عرضها في جدول موحد لتسهيل الاطلاع عليها:

يوم رمضان الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الأول 5:13 ص 6:41 ص 12:09 م 3:15 م 5:38 م 6:57 م الثاني 5:12 ص 6:40 ص 12:09 م 3:15 م 5:39 م 6:57 م الثالث 5:11 ص 6:39 ص 12:09 م 3:16 م 5:39 م 6:58 م الرابع 5:11 ص 6:39 ص 12:09 م 3:17 م 5:40 م 6:59 م الخامس 5:10 ص 6:38 ص 12:09 م 3:17 م 5:41 م 6:59 م السادس 5:09 ص 6:37 ص 12:09 م 3:18 م 5:42 م 7:00 م السابع 5:09 ص 6:36 ص 12:09 م 3:18 م 5:43 م 7:01 م الثامن 5:08 ص 6:35 ص 12:09 م 3:19 م 5:43 م 7:01 م التاسع 5:07 ص 6:12 ص 12:09 م 3:19 م 5:44 م 7:02 م العاشر 5:06 ص 6:33 ص 12:09 م 3:20 م 5:45 م 7:03 م الحادي عشر 5:05 ص 6:33 ص 12:09 م 3:20 م 5:46 م 7:04 م الثاني عشر 5:05 ص 6:32 ص 12:09 م 3:21 م 5:46 م 7:04 م الثالث عشر 5:04 ص 6:31 ص 12:09 م 3:21 م 5:47 م 7:05 م الرابع عشر 5:03 ص 6:30 ص 12:09 م 3:22 م 5:48 م 7:06 م الخامس عشر 5:02 ص 6:29 ص 12:08 م 3:22 م 5:49 م 7:06 م السادس عشر 5:01 ص 6:28 ص 12:08 م 3:23 م 5:49 م 7:07 م السابع عشر 5:00 ص 6:27 ص 12:08 م 3:23 م 5:50 م 7:08 م الثامن عشر 4:59 ص 6:26 ص 12:08 م 3:24 م 5:51 م 7:08 م التاسع عشر 4:58 ص 6:25 ص 12:08 م 3:24 م 5:52 م 7:09 م العشرون 4:57 ص 6:24 ص 12:08 م 3:24 م 5:52 م 7:10 م الحادي والعشرون 4:56 ص 6:23 ص 12:08 م 3:25 م 5:53 م 7:10 م الثاني والعشرون 4:55 ص 6:21 ص 12:07 م 3:25 م 5:54 م 7:11 م الثالث والعشرون 4:54 ص 6:20 ص 12:07 م 3:26 م 5:54 م 7:12 م الرابع والعشرون 4:53 ص 6:19 ص 12:07 م 3:26 م 5:55 م 7:12 م الخامس والعشرون 4:52 ص 6:18 ص 12:07 م 3:26 م 5:56 م 7:13 م السادس والعشرون 4:51 ص 6:17 ص 12:07 م 3:26 م 5:56 م 7:14 م السابع والعشرون 4:50 ص 6:16 ص 12:06 م 3:27 م 5:57 م 7:14 م الثامن والعشرون 4:48 ص 6:15 ص 12:06 م 3:27 م 5:58 م 7:15 م التاسع والعشرون 4:47 ص 6:14 ص 12:06 م 3:27 م 5:58 م 7:16 م

موعد السحور والإفطار في رمضان 2027

يتحدد موعد انتهاء السحور بدخول وقت الفجر، بينما يبدأ الإفطار عند أذان المغرب، وفقًا للمواقيت المعتمدة في كل منطقة.

وبحسب الجدول الوارد، يبدأ وقت الفجر في أول أيام رمضان عند الساعة 5:13 صباحًا، ويتقدم خلال الشهر حتى يصل إلى الساعة 4:47 صباحًا في اليوم التاسع والعشرين. أما موعد الإفطار، فيبدأ عند الساعة 5:38 مساءً، ثم يتأخر تدريجيًا إلى الساعة 5:58 مساءً في نهاية الشهر.

وتساعد متابعة الإمساكية يوميًا على معرفة التوقيتات بدقة وتنظيم مواعيد تناول الطعام والعبادات، مع مراعاة اختلاف المواقيت بين المحافظات المصرية.

متى تعلن دار الإفتاء المصرية أول أيام رمضان 2027؟

لا يُحسم الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان اعتمادًا على التقديرات الفلكية وحدها، إذ تتولى دار الإفتاء المصرية استطلاع الهلال وإعلان نتيجة الرؤية الشرعية.

وبناءً على التقديرات الواردة، يُتوقع أن يكون الاثنين 8 فبراير 2027 أول أيام الشهر الكريم، لكن يظل الموعد النهائي مرتبطًا بالإعلان الرسمي الصادر عن دار الإفتاء.