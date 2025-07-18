بعد كثرة تكرارها .. خبير: أكثر الحرائق تحدث من الكهرباء

قال المهندس ماجد أحمد محمد الخبير في مجال الكهرباء إن هناك بعض المقترحات التي تم التقدم بها للدولة للحد من الحرائق، لافتا إلى أن أكثر الحرائق تحدث من الكهرباء.

محاضر ومخالفات الغش

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الدولة بدأت في التحرك وبدأ يكون هناك محاضر ومخالفات الغش بالتزامن مع كثرة الحرائق، مطالبا بمزيد من الحملات للتفتيش عن الأدوات الكهربائية.

وأشار إلى أن هناك بعض الأماكن التي تعمل دون ترخيص وتستغل علامات تجارية والتي تكون في كثير من الأحيان سببا في حدوث الجدل.