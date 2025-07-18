السيطرة علي حريق محدود في مسجد جنوب بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، على حريق محدود شب في أحد المساجد بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، اليوم الجمعة، نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة واشتعال النيران في مسجد الرحمة، في قرية الشنطور، التابعة لدائرة مركز سمسطا، نتيجة ناس كهربائي في مروحة داخل المسجد.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت بمساعدة الأهالي، من محاصرة النيران التي أتت على بعض المفروشات بالمسجد، دون خسائر في الأرواح.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة.