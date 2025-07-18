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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. إزالة 890 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات التي بدأت 5 يوليو الجاري ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

وتبين من تقرير إدارة أملاك الدولة، أن إجمالي ماتم إزالته "منذ بدء المرحلة وحتى أمس الخميس "،وصل إلى 894 حالة بواقع (350 حالة أملاك دولة + 544 حالة تعد على أراض زراعية خاصة) وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 26) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر"مايو ويونية ويوليو"، وبدأت بالمرحلة الأولى  في الفترة من  10 إلى 30 مايو الماضي، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 27 يونية، وتختتم بالمرحلة الثالثة "الحالية" والتي تجرى في الفترة من 5 إلى 25  يوليو الجاري.

بني سويف ازالات سمسطا

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