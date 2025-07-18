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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف .. حل أزمة مياه الصرف بمساكن قرية أبو سليم وغلق مزلقان الشاملة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها 

محافظ بني سويف يتدخل لحل أزمة مياه الصرف بمساكن قرية أبو سليم
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بفحص شكوى اهالي مساكن قرية أبو سليم لتضررهم من تراكم مياه الصرف الصحي، وقام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بجولة ميدانية إلى موقع الشكوى، يرافقه علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس محمود خالد رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسكرتير الوحدة المحلية لقرية شريف باشا.

ضبط 77 جوال دقيق مدعم فى اهناسيا بني سويف
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية  ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب في المواد المدعمة، واصلت الأجهزة التنفيذية والرقابية حملاتها الميدانية بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي هذا السياق، تم تنفيذ حملة تموينية مكثفة تحت إشراف العميد أحمد علاء، رئيس مدينة إهناسيا، وبالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن،  وفرع جهاز حماية المستهلك، والتي  أسفرت عن ضبط 77 جوال دقيق مدعم (زنة 50 كجم للجوال)، داخل أحد المخازن بمنشأة الحاج ، مخصص للمخابز البلدية، قبل بيعه في السوق السوداء، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة المختصة.

غلق مزلقان الشاملة ببني سويف بسبب أعمال إنشاء خط بديل للغاز
"تعلن محافظة بني سويف أنه قد تقرر غلق مزلقان الشاملة بشارع بورسعيد بمدينة بني سويف،اعتباراً من الساعة 1 صباح غد  الجمعة 18 يوليو الجاري وحتى الساعة 1 ظهر نفس اليوم " الجمعة"

بني سويف ابو سليم محافظة بني سويف

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