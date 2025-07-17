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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 77 جوال دقيق مدعم فى اهناسيا بني سويف

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية  ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب في المواد المدعمة، واصلت الأجهزة التنفيذية والرقابية حملاتها الميدانية بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي هذا السياق، تم تنفيذ حملة تموينية مكثفة تحت إشراف العميد أحمد علاء، رئيس مدينة إهناسيا، وبالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن،  وفرع جهاز حماية المستهلك، والتي  أسفرت عن ضبط 77 جوال دقيق مدعم (زنة 50 كجم للجوال)، داخل أحد المخازن بمنشأة الحاج ، مخصص للمخابز البلدية، قبل بيعه في السوق السوداء، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة المختصة.

شارك في الحملة :  أحمد عبد الصمد نائب رئيس المدينة، محمود يحيى مدير إدارة تموين اهناسيا ، عباس كامل حماية المستهلك ، عبد الغفار مفتش تموين ،والكابتن محمد هاشم من مباحث التموين،أحمد محمد علي رئيس مجلس قروى براوة

بني سويف تموين بني سويف دقيق مدعم

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