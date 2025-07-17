أخبار بني سويف.. غلق أكاديمية غير مرخصة وضبط 77 جوال دقيق مدعم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها

غلق أكاديمية غير مرخصة ومحاضر لمخالفات تموينية في حملة لحماية المستهلك ببني سويف

بتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،على حملة للجنة حماية المستهلك، ضمن خطة المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك،استهدفت عددًا من المحال التجارية والمخابز البلدية والمنشآت الطبية الخاصة والأكاديميات المهنية بمدينة بني سويف، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية والتراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تطوير قسم رعاية الحالات الحرجة بمستشفى جامعة بنى سويف

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أعمال تطوير وتوسعة قسم رعاية الحالات الحرجة والبرمجيات وغرفة تحضير أدوية الرعاية وإنشاء قسم النفسية بتكلفة 6 مليون جنيه .

جاء ذلك في إطار حرص الجامعة لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة بني سويف، و بحضور الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، و الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور هاني حامد وكيل كلية الطب البشري والدكتور محمد سيد مدير الرعاية الحرجة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة سماح جاد وكيل وزرارة الصحة ببني سويف، وسط حضور كبير من أعضاء رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

تموين بني سويف يضبط 77 جوال دقيق مدعم داخل أحد المخازن بإهناسيا

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب في المواد المدعمة، واصلت الأجهزة التنفيذية والرقابية حملاتها الميدانية بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي هذا السياق، تم تنفيذ حملة تموينية مكثفة تحت إشراف العميد أحمد علاء، رئيس مدينة إهناسيا، وبالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وفرع جهاز حماية المستهلك، والتي أسفرت عن ضبط 77 جوال دقيق مدعم (زنة 50 كجم للجوال)، داخل أحد المخازن بمنشأة الحاج ، مخصص للمخابز البلدية، قبل بيعه في السوق السوداء، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة المختصة.