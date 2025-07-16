سحب 8 رخص قيادة والتحفظ على السيارات الممتنع سائقيها عن توصيل الركاب ببني سويف

نفذت اليوم حملة مرورية مكثفة أسفرت عن سحب ثماني رخص قيادة والتحفظ على السيارات المخالفة بعد ضبط سائقيها لامتناعهم عن توصيل الركاب في بني سويف.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف حملات الرقابة على منظومة النقل الداخلي لضمان التزام السائقين بخطوط السير الرسمية والتعريفة المقررة، خاصة مع التشغيل التجريبي الجزئي لمجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور.

وقد تحركت الحملة الميدانية بقيادة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،التي تتواجد بشكل دائم بمحيط المجمع، فور تلقي شكاوى من بعض المواطنين بشأن امتناع عدد من السائقين عن الالتزام بخطوط السير الرسمية ومحاولاتهم فرض أجرة أعلى من التعريفة المقررة وتغيير مسار الرحلة، حيث قامت إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين، وتم سحب رخص القيادة والتحفظ على السيارات أرقام (و م ص 6359) و(و ط ق 7843) و(و ط ق 7632) و(و هـ ج 5839) و(و م ص 5793) و(و ص ج 7265) و(و ط ق 7246) و(و هـ ج 5812).

وأكدت المحافظة أن إدارة المرور قامت بتحرير محاضر رسمية بهذه الوقائع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى منظومة النقل الداخلي، وتحقيق مستوى خدمة يليق بالمواطنين، ويضمن التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الرسمية.

وشدد محافظ بني سويف على استمرار هذه الحملات بشكل يومي بمحيط المجمع الجديد وكافة مواقف المحافظة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تهدد انضباط حركة النقل أو تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة لأهالي المحافظة.