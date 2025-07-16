قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.. ردده بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
بشراكة مع المعهد الدولي.. مصر تدشّن أول أكاديمية معتمدة في تكنولوجيا اللحام
بين الدمار والمفاوضات| خطة إسرائيلية لحصار سكان غزة تثير القلق الإقليمي.. وخبير يوضح
اتفاق بين الشركة المتحدة ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد
تبادل اتهامات بالسرقة ثم تنازل.. تصالح ابنة ربيع ياسين وطليقها أمام النيابة
فرصة العمر| وظائف برواتب 40 ألف جنيه شهريًا.. قدم الآن للعمل بالخارج
إيصال متداول بزيادة الملاك للإيجار القديم 250 جنيه.. ورئيس إسكان النواب يرد
مدبولي يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية في تنفيذ مختلف المشروعات
قصف إسرائيلي يستهدف مقر هيئة الأركان السورية بدمشق وسماع دوي انفجارات
تطبيق الحد الأدنى للأجور.. إعرف راتبك بعد صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل أوقاف بني سويف يقود حملة تفتيشية على مساجد إدارة ناصر لمتابعة العمل

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

 قاد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، حملة تفتيشية  موسعة صباح اليوم على عدد من مساجد إدارة أوقاف ناصر، وذلك لمتابعة مدى التزام الأئمة والخطباء بالضوابط الدعوية، والانضباط الكامل داخل بيوت الله.

رافق فضيلته خلال الجولة فضيلة الشيخ مصطفى كمال، رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية، وعدد من قيادات الدعوة، حيث شملت الجولة المرور على عدد من المساجد الكبرى بمدينة ناصر وبعض القرى التابعة لها، وذلك للتأكد من انتظام حضور الأئمة، والتزامهم بالزي الأزهري، ومراجعة محتوى الخطبة والتوجيهات الدعوية المعتمدة من الوزارة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على المتابعة الميدانية الدقيقة لسير العمل الدعوي بالمساجد. 

وأكد فضيلة وكيل الوزارة خلال الجولة أن وزارة الأوقاف، بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، تولي أهمية كبرى للانضباط في العمل الدعوي، والالتزام برسالة المسجد الوسطية والمستنيرة، مشددًا على أن التفتيش الدوري والمفاجئ هو جزء أساسي من خطة الوزارة لحماية المنابر من أي تجاوزات أو خروج عن المنهج الأزهري الوسطي.

كما شدد فضيلته على ضرورة الاهتمام بنظافة المساجد وجاهزيتها لاستقبال المصلين، خاصة خلال فصل الصيف، موجهًا الأئمة والعاملين بضرورة التعاون التام مع جمهور المصلين، وتوفير بيئة إيمانية وروحية متميزة داخل المسجد.

وقد لاقت الحملة ارتياحًا واسعًا من رواد المساجد، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الأوقاف في متابعة شؤون المساجد، وحرصها الدائم على الارتقاء بالخطاب الديني.

بني سويف أوقاف بني سويف مركز ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

بالصور

إغلاق جديد في مصنع شاحنات جنرال موتورز يثير الجدل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نجل المخرج عمرو عابدين يتعرض لحادث سير .. تفاصيل

سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين

خلل أمني قاتل يضرب سيارات رينج روفر الفاخرة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد