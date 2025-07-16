وكيل أوقاف بني سويف يقود حملة تفتيشية على مساجد إدارة ناصر لمتابعة العمل

قاد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، حملة تفتيشية موسعة صباح اليوم على عدد من مساجد إدارة أوقاف ناصر، وذلك لمتابعة مدى التزام الأئمة والخطباء بالضوابط الدعوية، والانضباط الكامل داخل بيوت الله.

رافق فضيلته خلال الجولة فضيلة الشيخ مصطفى كمال، رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية، وعدد من قيادات الدعوة، حيث شملت الجولة المرور على عدد من المساجد الكبرى بمدينة ناصر وبعض القرى التابعة لها، وذلك للتأكد من انتظام حضور الأئمة، والتزامهم بالزي الأزهري، ومراجعة محتوى الخطبة والتوجيهات الدعوية المعتمدة من الوزارة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على المتابعة الميدانية الدقيقة لسير العمل الدعوي بالمساجد.

وأكد فضيلة وكيل الوزارة خلال الجولة أن وزارة الأوقاف، بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، تولي أهمية كبرى للانضباط في العمل الدعوي، والالتزام برسالة المسجد الوسطية والمستنيرة، مشددًا على أن التفتيش الدوري والمفاجئ هو جزء أساسي من خطة الوزارة لحماية المنابر من أي تجاوزات أو خروج عن المنهج الأزهري الوسطي.

كما شدد فضيلته على ضرورة الاهتمام بنظافة المساجد وجاهزيتها لاستقبال المصلين، خاصة خلال فصل الصيف، موجهًا الأئمة والعاملين بضرورة التعاون التام مع جمهور المصلين، وتوفير بيئة إيمانية وروحية متميزة داخل المسجد.

وقد لاقت الحملة ارتياحًا واسعًا من رواد المساجد، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الأوقاف في متابعة شؤون المساجد، وحرصها الدائم على الارتقاء بالخطاب الديني.