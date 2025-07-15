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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كلية العلوم بني سويف تحتفل بإنجازاتها

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية العلوم تحت إشراف الدكتور حمادة محمود عميد الكلية، فعالية للاحتفال بالانجازات التي حققتها علي مدار العام وكان لها دوراً مؤثراً وكبيراً في تقدم مسيرة العملية التعليمية والبحثية بالكلية، جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ ، وعدداً من عمداء الكلية السابقين، وعمرو رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر،  والمهندس حسام طه مدير مصنع أسمنت بني سويف، وتوني عثمان مدير العلاقات الخارجية بالشركة، وعدد من القيادات الاكاديمة وممثلي القطاع الصناعي.
 

وخلال الفعالية، تم استعراض  أبرز وأهم  النجاحات والتي لم تكن لتحقق بدون وجود الدعم والمساندة والتشجيع الدائم من إدارة الجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن، وشركاء الكلية في تلك النجاحات ممثلة في مجموعة تيتان مصر، وشملت تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات المحلية والدولية وإطلاق برامج تعليمية مبتكرة تتماشى مع رؤية الدولة وأهدافها التنموية المستقبلية، والذي يصب في النهاية في صالح طلاب وخريجي الكلية وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج عملية تسهم في ربط الدراسة النظرية بالواقع المهني، كل هذا يأتي إيماناً من إدارة الجامعة بأهمية التعاون البناء بينها وبين المؤسسات الصناعية  الكبري لإعداد كوادر مصرية مؤهلة تملك القدرة على الإبداع والمنافسة محليًا وعالميًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بني سويف جامعة بني سويف علوم بني سويف

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