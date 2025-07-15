منتخب جامعة بنى سويف يشارك فى منافسات المهرجان القومى للمسرح

تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، شارك منتخب المسرح فى منافسات المهرجان القومى للمسرح ممثلا للجامعات المصرية، وذلك بالعرض المسرحى “محاكمة السيد آرثر ميللر دراماتورج”، وإخراج الفنان يوسف المنصور، وذلك تحت إشراف الكابتن محمد فاروق، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والإدارة الفنية.



وأوضح منصور أنه تم اختيار العرض المسرحي من قبل لجنة المشاهدة وتصعيده للعرض امام الجمهور على مسرح الطليعة بالقاهرة.

وشارك في العرض 33 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

ويعد المهرجان القومى للمسرح المصرى هو المنصة الأهم لرصد وتقييم الحالة المسرحية المصرية فى مختلف مؤسساته، من مسرح الدولة إلى الفرق المستقلة والجامعية والخاصة.

وتنطلق الدورة الثامنة عشر من عمر المهرجان، والتي تستمر فعالياتها حتى الأول من أغسطس 2025، ويتبنى المهرجان فى دورته الجديدة شعار المسرح فى كل مصر.