محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج الزيارات الميدانية للجان شؤون القرى

عقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعاً ، بأعضاء لجنة شوؤن القرى والمشاركة المجتمعية بقرى مراكز المحافظة ، وذلك بحضور الدكتور محمد جبر معاون المحافظ_ رئيس لجنة شؤون القرى ومنسق عام مبادرة "حياة كريمة "، ورؤساء المدن ومسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الصحة ، التعليم ، التضامن والتموين،الطرق والكباري والنقل، والبيئة وشركات المرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الاتصالات ومسؤولى المشاركة المجتمعية بالديوان العام وشؤون القرى بالوحدات المحلية.

وتناول الاجتماع ، مناقشة وتقييم جهود ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها لجان شؤون القرى والمشاركة المجتمعية، خلال الفترة الماضية، بقرى مراكز المحافظة،حيث تم تقديم عرض توضيحي"presntataion"قدمه معاون المحافظ،تضمن الإشارة إلى نتائج الزيارات والمتابعات الميدانية التي نفذتها لجان شؤون القرى، ورصدت خلالها مجموعة من المشكلات والسلبيات والملاحظات في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية من :الصحة والتعليم، النظافة والبيئة والصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة العامة والكهرباء واللإشغالات والتعديات

واستمع المحافظ ، من مسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية حول الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها حيال المشكلات والاحتياجات التي تم رصدها والحلول التي تم توفيرها ومقترحات تحسين مستوى الخدمة المقدمة فيها ، فضلا عن طرح بعض المعوقات والمتطلبات الواجب توفيرها لتذليل تلك المعوقات ، حيث أكد المحافظ أهمية التكامل والتعاون بين مكونات منظومة العمل على كافة المستويات الإدارية ، وأنه لن يسمح بالتخاذل في عدم عرض السلبيات والمشكلات والتغافل عن التعامل معها

وجه المحافظ ، بإعداد تقرير أسبوعي بالمشكلات التي يتم رصدها والحلول والإجراءات المنفذة بشأنها ، وذلك بالتنسيق مع معاون المحافظ"والذي تم تكليفه من قبل المحافظ"بإرسال بيان إجمالي بالمشكلات الواردة في العرض التوضيحي لمسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها وتوفير الحلول لها ونشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة "بشكل دوري"لإعلام المواطن بأن هناك جهود تُبذل ولكي يشعر المواطنون بصدى تفاعلهم ، وإيجابيتهم تجاه رصد وحل المشكلات في القطاعات والخدمات.