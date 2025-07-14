محافظ بني سويف: دعم عاجل لصاحب محل أحذية تضرر من حريق بسبب ماس كهربائي

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرًا من إدارة خدمة المواطنين، عرضته مها حميدة مديرة الإدارة، بشأن المواطن صاحب محل الأحذية الذي تعرض محله للاحتراق الكامل يوم السبت الماضي نتيجة ماس كهربائي، بحسب إفادة المواطن.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بسرعة فحص الشكاوى والاستجابة الفورية للحالات الطارئة، قامت الإدارة بمعاينة الحالة على الطبيعة، حيث تبين صحة الواقعة وتضرر المواطن بالكامل من الحريق، مع تقدمه بطلب مساعدة مالية لتجاوز آثار الخسائر التي لحقت به.

ووجه محافظ بني سويف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة نكبة عاجلة للمواطن لمساعدته في تخطي الأزمة، وكلف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة إمكانية تقديم دعم مالي أو قرض ميسر لمساعدة المواطن في إعادة تشغيل مشروعه من جديد لضمان مصدر دخل مستدام له ولأسرته.