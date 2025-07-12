العناية الإلهية تنقذ مدينة بني سويف من حريق في المنطقة التجارية

أنقذت العناية الإلهية منطقة الجبالي التجارية وسط مدينة بني سويف من كارثة محققة حين شب حريق هائل في محل للأحذية إثر ماس كهربائي في المحل الكائن في المنطقة التجارية آخر شارع الجبالي وسط مدينة بني سويف

على الفور تم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، والسيطرة على النيران، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة في المحال المجاورة للمحل موقع الحادث .

https://www.facebook.com/share/v/1G6KLMMq8h/

وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وجرى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة ، والسيطرة على ألسنة النيران التي أتت محتويات المحل ، دون خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.