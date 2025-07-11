محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستمع لمطالبهم ويوجه بدراستها

في مشهد يعكس التفاعل المباشر بين القيادة التنفيذية والمواطنين، حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الالتقاء بعدد من الأهالي عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، والتف حوله العديد من المواطنين لعرض مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات والمرافق، بجانب بعض الحالات الإنسانية والمقترحات التي تقدم بها الأهالي لتحسين مستوى الخدمات العامة.

واستمع المحافظ باهتمام إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، وحرص على السماح لهم بالحديث وتسجيل ملاحظاتهم، موجها مكتبه التنفيذي بأخذ بياناتهم ومتابعتها، مع تكليف المعنيين من التنفيذيين المتواجدين بسرعة دراسة المطالب والعمل على توفير الحلول المناسبة والبدائل الممكنة وفق اللوائح والقوانين، مؤكداً على ضرورة تلبية الاحتياجات العاجلة والتواصل مع مقدمي الشكاوى بصفة مستمرة حتى يتم حلها.

كما وجه المحافظ مكتبه بتسجيل بعض الحالات ضمن قائمة لقاء المواطنين الأسبوعي الذي يعقده سيادته بمقر المحافظة، حرصًا على مناقشتها بشكل أوسع وإيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

رافق المحافظ خلال صلاة الجمعة والجولة الميدانية التالية: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف بندر بني سويف، والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد.

وكان المحافظ قد أدى صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، حيث ألقى الخطبة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والتي تناولت في جزئها الأول خطورة الانسياق خلف الأفكار المغلوطة والتأويلات المنحرفة التي تتبناها بعض الجماعات المتطرفة، مستشهدًا بالمناظرة التاريخية التي خاضها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع الخوارج، والتي كانت نموذجًا في الرحمة والفكر المستنير لرد الشبهات وإنقاذ الأمة من الفرقة والخلاف.

أما الخطبة الثانية فقد تناولت أهمية الضمير الحي في حياة المسلم، مؤكدة أنه البوصلة الروحية التي تهدي الإنسان إلى الخير وتحجزه عن الشر، داعيًا إلى ضرورة تربية النفوس على اليقظة ومراقبة الله عز وجل في كل تصرف.