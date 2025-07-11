قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الماليزي يدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون
مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح حرب
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا
ماليزيا: وزراء خارجية منظمة آسيان أكدوا حق الفلسطينيين في تقرير المصير
بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه
الاحتلال الإسرائيلي: مقتل قيادي بارز في حركة "الجهاد الإسلامي"
ضبط 7 أطنان صلصلة طماطم مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالشرقية
سرايا القدس تقصف مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلى جبل الصوراني
لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية
بعد إصابته بـ جلطات ومشاكل في الكلى.. من هو أدم الشرقاوي؟
اللي بينا حاجة مافيش غيرنا فاهمها.. رسالة خاصة من طليقة سامح عبد العزيز للمخرج الراحل
الوطنية للانتخابات تنشر كشوف مترشحي عضوية الشيوخ 2025 ورموزهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستمع لمطالبهم ويوجه بدراستها

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستمع لمطالبهم ويوجه بدراستها 

في مشهد يعكس التفاعل المباشر بين القيادة التنفيذية والمواطنين، حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الالتقاء بعدد من الأهالي عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، والتف حوله العديد من المواطنين لعرض مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات والمرافق، بجانب بعض الحالات الإنسانية والمقترحات التي تقدم بها الأهالي لتحسين مستوى الخدمات العامة.

واستمع المحافظ باهتمام إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، وحرص على السماح لهم بالحديث وتسجيل ملاحظاتهم، موجها مكتبه التنفيذي بأخذ بياناتهم ومتابعتها، مع تكليف المعنيين من التنفيذيين المتواجدين بسرعة دراسة المطالب والعمل على توفير الحلول المناسبة والبدائل الممكنة وفق اللوائح والقوانين، مؤكداً على ضرورة تلبية الاحتياجات العاجلة والتواصل مع مقدمي الشكاوى بصفة مستمرة حتى يتم حلها.

كما وجه المحافظ مكتبه بتسجيل بعض الحالات ضمن قائمة لقاء المواطنين الأسبوعي الذي يعقده سيادته بمقر المحافظة، حرصًا على مناقشتها بشكل أوسع وإيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

رافق المحافظ خلال صلاة الجمعة والجولة الميدانية التالية:  بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف بندر بني سويف، والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد.

وكان المحافظ قد أدى صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، حيث ألقى الخطبة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والتي تناولت في جزئها الأول خطورة الانسياق خلف الأفكار المغلوطة والتأويلات المنحرفة التي تتبناها بعض الجماعات المتطرفة، مستشهدًا بالمناظرة التاريخية التي خاضها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع الخوارج، والتي كانت نموذجًا في الرحمة والفكر المستنير لرد الشبهات وإنقاذ الأمة من الفرقة والخلاف.

أما الخطبة الثانية فقد تناولت أهمية الضمير الحي في حياة المسلم، مؤكدة أنه البوصلة الروحية التي تهدي الإنسان إلى الخير وتحجزه عن الشر، داعيًا إلى ضرورة تربية النفوس على اليقظة ومراقبة الله عز وجل في كل تصرف.

بني سويف أوقاف بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

الذهب

تراجع أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

ميار شريف

ميار شريف تودع بطولة "نورديا" المفتوحة للتنس

ريبيرو

موعد وصول ريبيرو مدرب الأهلي من إسبانيا لبدء فترة الإعداد

بلباو

إيقاف لاعب أتلتيك بلباو بسبب تناول المنشطات

بالصور

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد