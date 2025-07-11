انقطاع المياه عن غياضة الشرقية وتوابعها بـ بني سويف.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها بمركز ببا يوم السبت الموافق 2025/7/12 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا نفس اليوم لمدة 4 ساعات ، وذلك لوجود أعمال تركيب محابس بمرشحات محطة مياه غياضة الشرقية بمركز ببا.
وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .