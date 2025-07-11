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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد بدء تشغيل مجمع المواقف بخطي ناصر والواسطى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بدء التشغيل التجريبي الجزئي لمجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، حيث البداية بخطي ناصر والواسطى، وذلك عقب إغلاق موقف “النجدة” القديم بالكامل، ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة: السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم السكرتير العام، الأستاذ أحمد الدسوقي مدير مكتب المحافظ، العميد محمد جنيدي مدير إدارة المرور، المقدم مصطفى أبو طالب مدير مباحث المرور، المهندس طارق حسن علي مدير إدارة المواقف، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس أحمد عراقي رئيس فرع هيئة الطرق والكباري ببني سويف، الأستاذ علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والدكتور محمد طه من المكتب الفني بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من التنفيذيين المعنيين.

وخلال جولته، حرص المحافظ على فتح حوار مباشر مع المواطنين والسائقين المتواجدين بالموقع، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للجميع وتحقيق الاستدامة في الأداء. كما أعلن عن خطوط السير الجديدة للسرفيس، التي ستساهم في تيسير انتقال المواطنين من وإلى المجمع الجديد بشكل منظم، وجاءت كالتالي:

سرفيس رقم (16): موقف محي الدين – شرق النيل – موقف عدلي منصور

خط السير: موقف محي الدين – كوبري شرق النيل – تعليم صناعي – جامعة النهضة – 77 فدان – 104 عمارة – مديرية الأمن – محور عدلي منصور – موقف عدلي منصور الأجرة: 8 جنيهات

سرفيس رقم (15): موقف محي الدين – صلاح سالم – موقف عدلي منصور

خط السير: موقف محي الدين – نادي الطلائع – كوبري السادات – صلاح سالم – العبور – موقف عدلي منصور

الأجرة: 4 جنيهات

سرفيس رقم (14): موقف محي الدين – الطريق الدائري – موقف عدلي منصور

خط السير: موقف محي الدين – نادي الطلائع – مزلقان السادات – الطريق الدائري أمام بني هارون – رياض باشا – موقف عدلي منصور

الأجرة: 4 جنيهات

كما تفقد المحافظ موقف "النجدة" القديم بعد إغلاقه بالكامل، للوقوف على أعمال النقل والتأكد من الانتهاء منها وفق الخطة المحددة، تمهيدًا لتشغيل المجمع الجديد بشكل تدريجي ومنظم.

وتشمل المرحلة الأولى للتشغيل نقل خطوط ناصر والواسطى من موقف "النجدة" القديم إلى المجمع الجديد، على أن يتم استكمال نقل باقي الخطوط تباعًا وفق خطة زمنية محددة لضمان انتظام الخدمة تدريجيًا.

ويعد مجمع المواقف الجديد من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بني سويف وهيئة الطرق والكباري، حيث يستهدف المشروع تنظيم حركة السيارات تدريجيًا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائقين بما يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل بالمحافظة.

ويضم المشروع موقف المحافظات الذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 450 سيارة على مساحة إجمالية قدرها 13 ألف متر مربع، بالإضافة إلى موقف المراكز بطاقة استيعابية تصل إلى 150 سيارة على مساحة إجمالية قدرها 5560 مترًا مربعًا، والذي تنفذه شركة AGR، ويجري حاليًا إنهاء أعمال الحماية المدنية به. كما يربط بين الموقفين نفق للمشاة بطول 200 متر ومساحة ألف متر مربع، وقد تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل بنسبة 100 في المائة.

وفي إطار الاستعدادات المكثفة للتشغيل الكامل، وجه محافظ بني سويف الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال النهائية بالمشروع، والتي شملت وضع صناديق وحاويات للقمامة للحفاظ على النظافة العامة وتجهيز الحمامات والمجمعات الخدمية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للركاب والسائقين، بجانب استكمال أعمال الإنارة والتخطيط المروري وتكثيف أعمال النظافة بالموقع والتنسيق مع الوحدة المحلية لضمان انتظام التشغيل وتيسير حركة الانتقال بشكل منظم وآمن.

وأكد محافظ بني سويف أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية كبيرة لمنظومة النقل والمواقف بالمحافظة، داعيًا المواطنين والسائقين إلى التعاون مع خطة التشغيل التجريبي لما لها من أثر إيجابي كبير على مستوى الخدمات المقدمة والسيولة المرورية داخل مدينة بني سويف.

بني سويف مجمع المواقف الفشن

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