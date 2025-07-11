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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| ضبط مصنع "غير مرخص" لتصنيع وإنتاج أجهزة بوتاجاز وتحرير أكثر من 500 محضر لمخالفات بيئية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24  ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها 


طرق ونقل بني سويف: غلق طريق كوبري الجزيزة/المرسى بمركز ببا "لمدة شهر" لتنفيذ عداية صرف صحي
أعلنت مديرية الطرق والنقل ببني سويف، أنه قد تقرر غلق الطريق رقم 441 "من كوبرى الجزيرة _ المرسى النهري" بمركز ببا، مدة شهر، بداية من 13  يوليو الجاري، بسبب تنفيذ أعمال عداية صرف صحي لخط طرد بمحطة رفع الجزيرة أسفل خور النيل، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأن الطريق البديل هو طريق العوامة داخل الكتلة السكنية لجزيرة ببا، مع التأكيد على قيام الشركة المنفذة للأعمال بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية، ورفع نواتج الحفر من الطريق المذكور الذي سيكون تحت مسؤولية الشركة  خلال  تلك الفترة .

تحرير أكثر من 500 محضر لمخالفات بيئية وإشغالات في قرى بني سويف
واصلت لجنة شؤون القرى والمشاركة المجتمعية،التي شكلًها الدكتورمحمد هاني غُنيم محافظ بني سويف،برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة

ضبط مصنع " غير مرخص" لتصنيع وإنتاج أجهزة بوتاجاز باستخدام خامات غير معتمدة بمركز ناصر
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار و تكثيف الجهود الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية لضبط الأسواق والتصدي للأنشطة الصناعية والتجارية غير المرخصة،حفاظًا على حقوق المستهلك وسلامته، وضمان التزام المنشآت بالمواصفات القياسية وقواعد السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير للتموين،قدمه محمد عبد الرحمن مدير عام المديرية ، تضمن الإشارة إلى نتائج وجهود الحملة التموينية والرقابية الأخيرة، والتي أسفرت عن ضبط مصنع مخالف لتصنيع وإنتاج أجهزة البوتاجاز،حيث تبين إدارته بدون ترخيص وبدون سجل تجاري  ، ولا يتوافر بها اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية ، فضلا عن استخدام خامات غير معتمدة في أعمال التصنيع،

 

بني سويف صحة بني سويف تموين بني سويف

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