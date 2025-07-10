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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف : استلام 282 ألف طن من الأقماح المحلية بالصوامع والشون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي،للاطمئنان على التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم "إلى 282 ألف طنا ،بمواقع التخزين والاستلام ، وذلك بعد تخطي المستهدف توريده هذا الموسم  والمقدر  بنحو 200 ألف طن

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير اللجنة المشرفة على منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي للموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ،حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلى حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد و التنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة

 

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة 108 ألف و485 فدانا"أراض قديمة وجديدة"على مستوى مراكز المحافظة،فيما يتوافر 22موقعا منها (4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون)، حيث يتحدد سعر الأردب بحسب درجة النظافة بواقع :(2200 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23.5، و2150 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23 درجة ، و2100 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5)

بني سويف الفشن محافظة بني سويف

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